El actor guatemalteco Arturo Castro se casa con la cineasta Lauren Hoover en Antigua Guatemala

En una boda en Antigua Guatemala se casó el actor guatemalteco Arturo Castro y la cineasta Lauren Hoover. El escenario fue la ciudad colonial acompañados de su familia y amigos.

Las historias en las redes sociales de la pareja se han llendo de fotografías y videos que guardan el recuerdo del momento especial que vivieron en las ruinas del Convento de Santa Clara. Era un complejo destinado al clero, estaba a cargo de las religiosas Clarisas procedentes de Puebla, México y fue construido en 1700, así qu eel lugar tiene más de 300 años de historia.

El actor guatemalteco Arturo Castro, quien reside y trabaja en EE. UU., ha desarollado una carrera exitosa y ha participado en la serie Mr. Corman, de Apple. Su actuación también ha estado en la serie Narcos y en Comedy Central Broad City, en la que apareció durante sus cinco temporadas.

Además, protagonizó Alternatino, su propia serie de comedia con la que recibió elogios. Sus pasos le han llevado a estar en Disney en la versión live action de La dama y el vagabundo y actualmente está en la película recién estrenada The Menu, protagonizada por Ralph Fiennes (El paciente Inglés) Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama), Nicholas Hoult (X-Men), y con la dirección de Mark Mylod (Juego de Tronos). Por su parte, Hoover es una escritora, directora y productora galardonada radicada en Los Ángeles, especializada en trabajos narrativos, comerciales y de videos musicales.

Los esposos tuvieron momentos alegres, mariachis y también la participación de Gaby Moreno quien compartió su voz y talento con lo asistentes.

Su historia ha estado llena de romanticismo, Castro publicó un mensaje el día de su compromiso que fue en Cappadocia, Turquía. "Hace unos años conocí a una hada mágica del bosque, así que decidí llevarla al país de las hadas", expresó el guatemalteco quien compartió la felicidad que sintió al tener el sí.