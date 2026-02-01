Miguel Bosé vendrá a Guatemala con Importante Tour

Miguel Bosé regresó a los escenarios en febrero del 2025, luego de ocho años de ausencia.

Con la gira Importante Tour celebra su extensa trayectoria dentro de la música pop.

En esta gira lo acompaña una banda de músicos y coristas dirigidos por Miguel Irazoki.

Durante los conciertos de esta gira interpreta sus grandes éxitos, como Amante bandido, Te amaré, Nena, Nada particular, Si tú no vuelves y Morena mía, entre muchos otros.

En una publicación realizada en sus redes sociales, Bosé expresó:



"LATINOAMÉRICA IMPORTANTE. ¡Os veo muy pronto!"

También compartió las fechas de su gira por el continente, entre las cuales figura Guatemala, donde se presentará el 9 de mayo. Aún no se tienen más detalles.

En Ciudad de México, como referencia, los boletos para el Auditorio Nacional tienen precios que van de $5,704 (unos Q2,525) a $1550 (Q686 aproximadamente).