Ricardo Arjona: Las fotos que cuentan la historia que “el seco” no dijo

Lo que el SECO no dijo ha sido un álbum y una gira con la que Ricardo Arjona ha vuelto a sus raíces y ha mostrado su historia así como su vulnerabilidad y resiliencia.

Luego de un caluroso inicio de su gira en Estados Unidos, Ricardo Arjona compartió en redes sociales unos versos cargados de nostalgia.

El viernes por la noche, el artista se presentó en el Allstate Arena de Chicago, con capacidad para 18 mil personas.

La próxima presentación será el martes 3 de febrero, en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte, que cuenta con casi 19 mil localidades.

La gira de Arjona por Estados Unidos incluye más de 35 fechas en ese país y en Puerto Rico.

Los versos que acompañaron las imágenes —y que, según el cantautor, cuentan su historia— dicen así:

“Lo que el seco no dijo , a veces, lo dicen sus fotos.

Tu retrato es el velorio de una risa

El carmín de un rojo fucsia como herida

Tu retrato es un Van Gogh hecho de prisa

Y una línea de Miró que anda perdida

Tu retrato no es un cuadro que se ahorca

Ni una triste necedad para tenerte

Es lo poco que me queda y que me exhorta

A no usar estas pupilas para verte

Y en el óleo de mi cielo en madrugada

Pinto estrellas con la luz de tu recuerdo

Y el insomnio de esta luna enamorada

Y este sol que está borracho de esperarte”.