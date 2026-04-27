Milly Alcock presenta “Supergirl” en México y revela detalles de su personaje

La actriz australiana Milly Alcock y el director Craig Gillespie visitaron México para presentar la película en solitario de la heroína “Supergirl” (2026) , continuación del nuevo universo de DC del cineasta James Gunn, un soplo de aire fresco para el género, del que se pudieron ver primeras imágenes exclusivas en la CCXP México, la Comic-Con del país norteamericano.

“Es algo que no habíamos visto antes”, expresó la artista, emocionada por la posibilidad de que una mujer y una heroína vuelvan a ser protagonistas de una película de superhéroes, como ocurrirá en este caso con la prima de Superman, Kara Zor-El, cuyo estreno en cines está previsto para el 25 de junio.

Para la intérprete, de 26 años, haber dado vida en el pasado a Rhaenyra Targaryen, protagonista de la serie “La casa del dragón”, del universo de HBO Juego de tronos, fue la “inyección de confianza” necesaria para interpretar papeles como el de Kara y acercarse a “grupos grandes de aficionados”.

Sobre su personaje, destacó a Supergirl como una “sorpresa” desde que leyó el guion tras ser elegida para el papel, una superheroína que “es un desastre” y de la que “se enamoró” desde que comenzó a prepararlo.

“Es una mujer que está lidiando con muchos dramas en su vida y está intentando escapar de ellos. Ha perdido a todos sus allegados y está tratando de encontrar un lugar no solo en el universo, sino con ella misma”, explicó Alcock.

En esta ocasión, Gillespie tomará el relevo de Gunn para continuar con la dirección del nuevo universo, y aunque el realizador pudo implantar sus ideas, el también australiano dejó claro que el director ejecutivo de DC Studios sigue al mando.

“(Gunn) es increíble y este es su universo de alguna manera, así que sí le pedí consejos”, aclaró el cineasta sobre la supervisión que ejerce Gunn en los proyectos de DC, quien todavía firma el guion de esta entrega de “Supergirl” y volverá a dirigir la próxima cinta protagonizada por el Hombre de Acero, “Man of Tomorrow”.

El director de cintas como “Yo, Tonya” (2017) o “Cruella” (2021) calificó la producción como “una historia fantástica y compleja”, no construida como el guion de una película más, sino inspirada en el cómic del autor estadounidense Tom King, “Supergirl: Woman of Tomorrow”, del que tomó “ilustraciones hermosas” como referencia.

“Es un personaje complejo que parece de una novela. (Supergirl) siempre logra todo lo que se propone y, a pesar de ser una malcriada, tiene una sensibilidad innegable. Hay mucho balance entre el humor y el drama en la película”, afirmó.

Tras probar refrescos mexicanos, la nueva heroína, Alcock, confesó que también se sintió en la obligación de pedir consejo al actor David Corenswet sobre cómo interpretar a los kryptonianos.

“Le pedí consejo a David cuando estaba en el set de ‘Superman’ (2025) y le pregunté por la vibra de interpretarlo y fue muy amable. Me contó cómo hacía para volar en las escenas y fue increíble”, reveló.

La actriz australiana Milly Alcock y el director Craig Gillespie posan durante el lanzamiento de la película “Supergirl” el domingo 26 de abril,, en la CCXP México 2026 en Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

Además, los asistentes en el escenario Thunder Stage de la CCXP México pudieron observar metraje exclusivo de la cinta, así como escuchar mensajes de apoyo y agradecimiento de Corenswet, pero sobre todo de Jason Momoa, quien interpretará al villano de la cinta, “Lobo”.