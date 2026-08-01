MrBeast se casa con Thea Booysen: así fue la boda del youtuber más seguido del mundo

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, el youtuber con más seguidores del mundo, contrajo nupcias con Thea Booysen, a quien presentó como “MrsBeast”, en una ceremonia privada celebrada en una isla del Caribe.

“Encontré a MrsBeast y fue el mejor día de mi vida”, publicó el famoso creador de contenido en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una serie de fotografías con su ahora esposa, la sudafricana Thea Booysen.

La ceremonia se celebró en Necker Island, la isla del empresario británico Richard Branson, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, y fue presidida por un ministro religioso y amigo de la familia, según reportaron medios internacionales.

Acompañados por unos 70 familiares y amigos, Donaldson y Booysen se dieron el “sí” luego de una semana de descanso y diversión, que comenzó el 14 de julio e incluyó actividades de kitesurf, snorkel y visitas a animales para sus invitados.

Booysen, quien también es youtuber desde hace una década, usó un vestido personalizado de Nicole + Felicia Couture, mientras que MrBeast eligió un esmoquin de Ralph Lauren.

El primer baile como esposos estuvo marcado por la canción Die With a Smile (Morir con una sonrisa), de Lady Gaga y Bruno Mars. La celebración incluyó música en vivo y juegos de mesa.

MrBeast comenzó su recorrido en YouTube en el 2012 y ganó fama con grandes producciones, retos millonarios y videos con multitudinarias reproducciones. Actualmente tiene más de 500 millones de suscriptores.

Por su parte, Booysen comparte contenido en YouTube desde el 2016, especialmente sobre videojuegos, transmisiones en Twitch y competencias de esports.

Además, estudió Derecho, Psicología y una maestría en Neuropsicología Cognitiva Humana. También publicó su primera novela en el 2022, titulada The Marked Children (Los niños marcados).

Sin embargo, la pareja se conoció fuera de la plataforma, durante una cena con amigos en común, cuando MrBeast viajó a Sudáfrica en el 2022. Tras el encuentro, descubrieron intereses compartidos y comenzó su historia de amor.

Después de volver a Estados Unidos, MrBeast le escribió por X y, poco tiempo después, comenzaron una relación a distancia, con viajes entre ambos países. Más tarde, Booysen se mudó a Estados Unidos y, en el 2024, anunciaron su compromiso.

Aunque ambos tienen una larga trayectoria en YouTube, decidieron celebrar su matrimonio lejos de las redes sociales, en un espacio reservado solo para sus seres queridos.