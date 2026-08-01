Antes y después de Xetulhá: así creció el complejo del Irtra en Retalhuleu

Un nuevo mundo llegó al Irtra de Retalhuleu, esta vez, "bajo el agua". Se trata del nuevo Parque Acuático Xetulhá, que abrió sus puertas al público el viernes 31 de julio del 2026.

Desde su fundación, en 1962, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (Irtra) ha abierto diversos parques recreativos en el país.

El primero fue el Parque Recreativo Amatitlán, inaugurado en 1963, en la carretera que circunvala el lago de Amatitlán, a 41 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. A este le siguió el Irtra de Agua Caliente, inaugurado en 1967, en la carretera al Atlántico; y el Parque Mundo Petapa, inaugurado en 1976, en la zona 12 de la capital.

En 1997 el concepto llegó también a Retalhuleu con la inauguración del Parque Acuático Xocomil, en el municipio de San Martín Zapotitlán, frente a Los Hostales del Irtra. El espacio ofrece piscinas, juegos, toboganes y el famoso río manso "Tumalá", que recorre casi todo el recinto.

Lejos del agua, pero dentro del mismo complejo, se inauguró un nuevo parque en el 2002. El Parque de Diversiones Xetulul, ubicado a un costado de Xocomil, llegó con un concepto diferente: juegos electromecánicos, plazas con arquitectura guatemalteca y europea, así como juegos de feria y otras atracciones.

Luego, en el 2019, se inauguró el tercer parque del Irtra en Retalhuleu. El Parque de Aventuras Xejuyup, que significa "al pie del cerro" en quiché y kaqchikel, fue construido en la parte posterior de Los Hostales, en la ribera del río Samalá, donde las atracciones acuáticas se fusionan con la naturaleza.

Ahora, el Parque Acuático Xetulhá, que significa "bajo el agua", se convierte en el cuarto parque temático del Irtra en Retalhuleu y el séptimo del país.

Después de tres años y medio de construcción y de la siembra de más de 64 mil plantas y cientos de árboles, el nuevo parque abrió sus puertas el 31 de julio del 2026. Se encuentra junto al Parque Xocomil, con el que comparte el mismo complejo, aunque fue concebido como un parque independiente.

En un espacio de 76,665 metros cuadrados, el recinto tiene capacidad para albergar a 10 mil personas, en un entorno natural que integra arquitectura, vegetación, jardines, paisajes y una ambientación inspirada en la relación de la civilización maya con la naturaleza.

Xetulhá ofrece atracciones para toda la familia, desde espacios para los más pequeños en el Mundo Chispeante hasta toboganes para jóvenes y adultos que desean vivir una mayor adrenalina.

Entre las principales atracciones destacan:

40 toboganes

13 atracciones acuáticas

"Mundo Chispeante", para los niños

Río rápido "Ola de Balam", de 464 metros

Piscinas

Restaurantes, bares y heladerías

Cabañas privadas

Spa

Tiendas de recuerdos

Áreas para eventos

Plazas temáticas

Espacios de descanso

Senderos ajardinados

El parque acuático Xetulhá cuenta con 40 toboganes, piscinas y otras atracciones. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El Parque Acuático Xetulhá está abierto de jueves a domingo, de 9 a 17 horas. El ingreso se realiza por el Parque Xocomil, donde también está disponible el estacionamiento.

La entrada no tiene costo para los afiliados al Irtra; sin embargo, quienes deseen utilizar las atracciones acuáticas deberán adquirir un brazalete de juegos ilimitados, con un valor de Q80.

Los visitantes no afiliados podrán comprar un boleto multiparque que les da acceso a los parques Xocomil y Xetulhá. El precio es de Q175 para adultos y de Q90 para niños y adultos mayores.

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Además, pueden adquirir el brazalete de juegos ilimitados por Q80 para utilizar las piscinas y las atracciones acuáticas.

Los boletos están disponibles en las taquillas habilitadas en el ingreso al parque.