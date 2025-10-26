Muere Alicia Bonet, actriz mexicana de clásicos como “Hasta el viento tiene miedo”

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México confirmó este domingo 26 de octubre el fallecimiento de la actriz Alicia Bonet, a los 78 años. La intérprete mexicana es recordada principalmente por su participación en clásicos del cine de terror mexicano de los años sesenta.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Alicia Bonet, actriz mexicana recordada por su participación en películas como Hasta el viento tiene miedo, Despedida de soltera y El escapulario", expresó la organización a través de sus redes sociales, donde también enviaron condolencias a familiares y amigos.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del deceso.

¿Quién fue Alicia Bonet?

Nacida el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México, Alicia Bonet inició su carrera artística en el teatro juvenil a finales de los años cincuenta. Su debut profesional en el cine fue en 1962 con la película Socio de alcoba, según información de IMDB.

La actriz se consolidó como una figura destacada del cine de terror mexicano con su participación en Hasta el viento tiene miedo (1968), dirigida por Carlos Enrique Taboada. Esta película se convirtió en un clásico del género y representa uno de sus trabajos más emblemáticos.

Entre sus proyectos cinematográficos más reconocidos también figuran El escapulario (1968), Los jinetes de la bruja (1966) y Rubí, basada en la telenovela de 1968. Además, incursionó en otros géneros, como la comedia romántica, con Despedida de soltera (1966).

Bonet participó en unas 30 películas mexicanas durante una carrera que se extendió por cuatro décadas. Compartió créditos con figuras destacadas del cine nacional, como Angélica María, Arturo de Córdova, Alberto Vázquez y Andrés Soler.

Años después regresó para el remake de Hasta el viento tiene miedo, protagonizado por Martha Higareda, interpretando esta vez a la madre de Claudia, personaje que había encarnado en la versión original.

Vida personal y retiro

En su vida personal, Alicia Bonet contrajo matrimonio en dos ocasiones. Primero con el actor Juan Ferrara, con quien tuvo dos hijos; posteriormente, con el también actor Claudio Brook, reconocido por su trabajo con el cineasta Luis Buñuel, con quien tuvo otros dos hijos.

Claudio Brook falleció en 1995 a causa de cáncer. En 2004, su hijo Gabriel se quitó la vida a los 29 años. A partir de ese momento, Bonet se alejó de la vida pública y redujo significativamente su participación en proyectos de actuación.

Según IMDB, su última aparición registrada fue en 2010, en el programa de televisión Cada quién su santo. Desde entonces, la actriz mantuvo un perfil bajo, lejos de los reflectores.