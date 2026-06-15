Muere Anne Schedeen, actriz que interpretó a Kate Tanner en la serie “Alf”

Recordada por interpretar a la madre de “Alf” en la icónica serie de televisión de finales de los años ochenta, la actriz estadounidense Anne Schedeen falleció a los 77 años, según anunció su familia por medio de una publicación en Facebook.

“Es con el más pesado de los corazones que compartimos que Annie ha pasado pacíficamente. Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. Estamos despojados sin ella. La queríamos tanto, como todos los que la conocieron”, se lee en la publicación.

La publicación efectuada por su familia en la cuenta personal de Schedeen, la noche del domingo 14 de junio del 2026, añade que “es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella dijo, "siempre estoy contigo". Y tiene razón. Los recuerdos, obras de arte, risas del vientre, joyas hechas a mano, pinturas al óleo, esculturas, disfraces y la alegría de vivir”.

Su agente, Tom Markley, director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency, también confirmó la noticia. "Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos", dijo, según citó The Hollywood Reporter.

Luanne Ruth Schedeen, mejor conocida como Anne Schedeen, nació el 8 de enero de 1949 y creció en una granja a las afueras de Portland, en el estado de Oregón.

En los inicios de su carrera consiguió papeles en series como Paper Dolls (Muñecas de papel), Emergency! (¡Emergencia!) y Simon & Simon.

Su fama creció con su interpretación de Kate Tanner en la comedia “Alf”, un ingenioso extraterrestre que aterriza en el garaje de la familia Tanner, que vive en los suburbios de California, y se muda con ellos. La serie se emitió desde septiembre de 1986 hasta marzo de 1990 y dio lugar a otros programas, incluso a una serie animada.

En una ocasión, la actriz reveló a la revista People que trabajar en la serie fue una "pesadilla técnica", ya que todo era "extremadamente lento, caluroso y tedioso. Si tenías una escena con Alf, duraba una eternidad. Un episodio de 30 minutos requería de 20 a 25 horas de grabación. Algunos actores del reparto tenían personalidades difíciles. Todo el proyecto era como una gran familia disfuncional", recuerda The Hollywood Reporter.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte ni la fecha exacta en que ocurrió, pues la publicación de su familia fue efectuada la noche del domingo 14 de junio del 2026, sin brindar más detalles.

Con información de EFE.