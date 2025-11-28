Muere Conrado Osorio a los 49 años: la enfermedad que habría enfrentado el actor de La fea más bella y La Reina del Sur

A poco más de un mes de haber celebrado su cumpleaños número 49, se anunció el fallecimiento del actor colombiano Conrado Osorio, conocido por su participación en novelas como La fea más bella y La Reina del Sur.

El anuncio fue hecho el pasado 27 de noviembre por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, quien compartió un emotivo mensaje de despedida:

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre.

La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente”, expresó al recordar la carrera actoral de Conrado y las lecciones aprendidas junto a él.

Conmovido, Jhon Jairo agregó: “En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”.

El actor estuvo hospitalizado en varias ocasiones desde que, hace dos años, fue diagnosticado con cáncer de colon. A raíz de ello, se sometió a cirugías en las que le extrajeron 55 ganglios.

En 2024 compartió que, tres meses después de la cirugía, se descubrió una metástasis. Esto lo llevó a un tratamiento inicial que resultó favorable, por lo que se le modificó la medicación y quedó bajo vigilancia médica.

Durante el proceso, Conrado compartió en redes sociales su lucha contra el cáncer. En mayo informó que se le había detectado una nueva metástasis, lo que derivó en un tratamiento combinado de radioterapia y quimioterapia, que deterioró su salud.

Tras ese largo proceso, el actor falleció en Colombia, poco después de celebrar su cumpleaños número 49 en el hospital. Hasta el momento, no se ha revelado cuál fue la causa oficial de su muerte.

Recorrido de Conrado Osorio en la actuación

Con una sólida trayectoria en televisión, teatro y cine, Osorio destacó por su papel como Edgar Madariaga en Clase 406, personaje que lo posicionó en el gusto del público.

Posteriormente emigró a México para continuar su carrera, participando en producciones como La fea más bella, lo que le dio reconocimiento en ese país y en el resto de Latinoamérica. También actuó en En nombre del amor, Barrera de amor y Pasión.

Su carrera dio un nuevo salto al integrarse a la cadena Telemundo, donde participó en producciones como La Reina del Sur, El cartel de los sapos, La ley del corazón y Tres caínes, según destaca Infobae.