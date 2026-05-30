Muere Kelly Curtis, actriz de “Star Trek” y hermana de Jamie Lee Curtis

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Muere Kelly Curtis, actriz de “Star Trek” y hermana de Jamie Lee Curtis

Kelly Curtis, actriz e hija de las estrellas de Hollywood Tony Curtis y Janet Leigh, murió a los 69 años. La noticia fue confirmada por su hermana, la actriz Jamie Lee Curtis.

EFE

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Fotografía de archivo fechada el 20 de noviembre de 2012 de las actrices estadounidenses Kelly Curtis y Jamie Lee Curtis, posando a su llegada para el estreno de la película "Hitchcock" en la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en Beverly Hills, California (EE.UU.). Kelly Curtis falleció a los 69 años. (Foto Prensa Libre: EFE)

Fotografía de archivo fechada el 20 de noviembre de 2012 de las actrices estadounidenses Kelly Curtis y Jamie Lee Curtis, posando a su llegada para el estreno de la película "Hitchcock" en la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en Beverly Hills, California (EE.UU.). Kelly Curtis falleció a los 69 años. (Foto Prensa Libre: EFE)

La actriz Kelly Curtis, hermana de la ganadora de un premio Oscar Jamie Lee Curtis, falleció el sábado 30 de mayo, a los 69 años.

La hija mayor de Tony Curtis y Janet Leigh, una de las ‘parejas de oro’ del Hollywood de los años 50, murió en su hogar “rodeada de naturaleza” y “en paz”, según informó su hermana pequeña, Jamie Lee Curtis, en un mensaje en Facebook.

“Fue mi primera amiga y mi confidente de toda la vida. Era de una belleza impresionante y una actriz con mucho talento”, escribió Curtis en su despedida.

Kelly Curtis trabajó junto a su hermana en Trading Places (1983), una comedia dirigida por John Landis, y protagonizó la alemana Magic Sticks (1987) y la italiana The Devil’s Daughter (1991).

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Además de en el cine, también apareció en algunos capítulos de The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings y Star Trek: Deep Space Nine, entre otras series.

“Jugaba de maravilla al corazones, coleccionaba tortugas, amaba a su familia, la naturaleza, la música, las compras de segunda mano, viajar, Facebook y Pokémon Go. Estaba orgullosa de sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara, y era una patriota estadounidense devota”, recordó Jamie Lee Curtis.

En su despedida, su hermana aseguró que Kelly será recordada por “su generosidad cariñosa, sus opiniones firmes, su curiosidad infinita, su estilo único y sus galletas de almendra en forma de media luna, espolvoreadas con azúcar en Navidad”, que, según dijo, eran la razón de que su apodo fuera “Tía Cookie”.

“Kelly siempre terminaba cualquier mensaje o despedida con una bendición húngara… Isten Veled, Dios está contigo. Isten Veled a mi hermana del sol y la luna, mi Tai. Nos vemos más adelante”, concluyó su mensaje, al que adjuntó una fotografía de su hermana de joven.

Kelly Curtis nació en 1956 en Santa Mónica, California. Se graduó en Empresariales, en Skidmore College, de Saratoga Springs, Nueva York, y en 1989 se casó con el intérprete y productor Scott Morfee.

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