Muere Tom Noonan, reconocido por “RoboCop 2” y “The Monster Squad”

Escenario

Muere Tom Noonan, reconocido por “RoboCop 2” y “The Monster Squad”

El actor Tom Noonan, conocido por interpretar a criminales y personajes antagónicos en películas de los años 90, falleció a los 74 años. Esto es lo que se sabe sobre su muerte.

|

time-clock

Fallece el actor estadounidense Tom Noonan a los 74 años. (Foto Prensa Libre: Shuttersrock)

Recordado por dejar grandes actuaciones en la gran pantalla en la década de los 90, el actor, director y guionista estadounidense Tom Noonan habría fallecido a los 74 años, según dio a conocer una exdirectora de cine con quien trabajó.

Con su voz grave y actuación inquietante, Tom Noonan es recordado por sus participaciones en películas como RoboCop 2, de 1990, donde interpretó a Cain, así como por impulsar el cine independiente.

La noticia fue confirmada este 18 de febrero por el medio Daily Mail, luego de conversar con su coestrella Karen Sillas. Aunque la noticia se dio a conocer recientemente, el actor y director habría fallecido el pasado 14 de febrero.

Conocido como el “chico malo perfecto”, el anuncio del fallecimiento del actor lo dio a conocer Karen Sillas, con quien trabajó en la producción What Happened Was. “Mi querido amigo y coprotagonista, Tom Noonan, falleció en paz el día de San Valentín de 2026”, fue el mensaje de Sillas, según recopila Daily Mail.

LECTURAS RELACIONADAS

Bad Bunny se presentó en la edición número 60 del Super Bowl... o Súper Tazón.

Bad Bunny llevará su música al continente asiático por primera vez al presentarse en el Billions Club Live de Spotify

chevron-right
A barista makes a latte in the kitchen of The Hamilton restaurant in Washington, DC, on July 2, 2025. Brazilian coffee beans, French champagne and Chinese teas -- drinks are a profit driver for US restaurants, but higher import costs have eaten into margins and fed into consumer prices three months since President Donald Trump unveiled sweeping global tariffs. A stone's throw from the White House, a restaurant group that takes pride in dishing up local American produce has found itself having to raise prices on its menus. "The reality is, we have to pass along some of those to our guests," said John Filkins, corporate beverage director at Clyde's Restaurant Group. "Could be anywhere from 50 cents to $1 on certain wines by the glass, or spirits, or some of our food menu items," he told AFP. "We've seen huge increases in coffee and in teas, and we're beginning to see some of those increases in food, as well as paper products coming on through as well," he added. (Photo by Drew ANGERER / AFP)

The World’s 100 Best Coffee Shops 2026: cuatro cafeterías guatemaltecas figuran entre las mejores del mundo

chevron-right

En una reflexión sobre cómo cruzarse en el camino con el actor representó un punto de inflexión para ella, así como poder trabajar con él en “su obra original off-Broadway, What Happened Was…, en el Paradise Factory Theatre a principios de los noventa”, destacó que esas experiencias aún resuenan en su vida.

El actor, que mantuvo estabilidad entre las grandes producciones y las obras independientes, tuvo una trayectoria con diversos personajes, desde inquietantes hasta humanos, destaca AS Diario.

Uno de sus personajes más conocidos fue el de Francis Dolarhyde, antagonista de Manhunter (1986), así como en producciones como Heaven Help Us (1995). Uno de los papeles que lo hizo conocido a nivel mundial fue el de Cain, en la película RoboCop 2.

En este papel, Noonan dio vida a uno de los villanos más recordados del cine de los años 90.

Nacido en 1951 en Greenwich, Connecticut, se formó en teatro antes de dar el salto a la pantalla grande, pero su camino no se quedó solo en la actuación, ya que también incursionó como director de cine y teatro, destaca AS.

Fue con la producción What Happened Was... que Noonan debutó como director y productor de forma independiente.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Tom Noonan (@realtomnoonan)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Actor estadounidense Obituario 2026 Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS