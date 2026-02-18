Muere Tom Noonan, reconocido por “RoboCop 2” y “The Monster Squad”

Recordado por dejar grandes actuaciones en la gran pantalla en la década de los 90, el actor, director y guionista estadounidense Tom Noonan habría fallecido a los 74 años, según dio a conocer una exdirectora de cine con quien trabajó.

Con su voz grave y actuación inquietante, Tom Noonan es recordado por sus participaciones en películas como RoboCop 2, de 1990, donde interpretó a Cain, así como por impulsar el cine independiente.

La noticia fue confirmada este 18 de febrero por el medio Daily Mail, luego de conversar con su coestrella Karen Sillas. Aunque la noticia se dio a conocer recientemente, el actor y director habría fallecido el pasado 14 de febrero.

Conocido como el “chico malo perfecto”, el anuncio del fallecimiento del actor lo dio a conocer Karen Sillas, con quien trabajó en la producción What Happened Was. “Mi querido amigo y coprotagonista, Tom Noonan, falleció en paz el día de San Valentín de 2026”, fue el mensaje de Sillas, según recopila Daily Mail.

En una reflexión sobre cómo cruzarse en el camino con el actor representó un punto de inflexión para ella, así como poder trabajar con él en “su obra original off-Broadway, What Happened Was…, en el Paradise Factory Theatre a principios de los noventa”, destacó que esas experiencias aún resuenan en su vida.

El actor, que mantuvo estabilidad entre las grandes producciones y las obras independientes, tuvo una trayectoria con diversos personajes, desde inquietantes hasta humanos, destaca AS Diario.

Uno de sus personajes más conocidos fue el de Francis Dolarhyde, antagonista de Manhunter (1986), así como en producciones como Heaven Help Us (1995). Uno de los papeles que lo hizo conocido a nivel mundial fue el de Cain, en la película RoboCop 2.

En este papel, Noonan dio vida a uno de los villanos más recordados del cine de los años 90.

Nacido en 1951 en Greenwich, Connecticut, se formó en teatro antes de dar el salto a la pantalla grande, pero su camino no se quedó solo en la actuación, ya que también incursionó como director de cine y teatro, destaca AS.

Fue con la producción What Happened Was... que Noonan debutó como director y productor de forma independiente.