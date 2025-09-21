National Cheerleading Cup: Cientos de atletas participan en campeonato de porristas en el Irtra

escenario

National Cheerleading Cup: Cientos de atletas participan en campeonato de porristas en el Irtra

Este 21 de septiembre, 500 atletas distribuidos en 46 equipos compiten en la National Cheerleading Cup, que se desarrolla en las instalaciones del Irtra.

María Alejandra Guzmán

y

|

National Cheerleading cup

En el evento participarán atletas con distintos niveles, desde el más básico hasta el avanzado. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Más de 40 equipos participan en la National Cheerleading Cup, campeonato guatemalteco de porrismo que reúne a cientos de atletas en el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra).

“Tenemos 46 equipos, lo que da un total de 500 atletas que van a participar hoy. Son 19 categorías en diferentes etapas. Las premiaciones consisten en tres primeros lugares por categoría”, explica María Andrea Cruz, gerente de Mercadeo y de Relaciones Públicas del Irtra.

Según Cruz, este año el certamen cuenta con la participación de tres jueces internacionales para garantizar la imparcialidad. Además, algunos equipos han competido en torneos internacionales, como el Campeonato Mundial en Orlando, Florida.

“Realmente tenemos muy buenos equipos en Guatemala y pueden llegar a sobresalir el día de mañana”, añade Cruz.

LECTURAS RELACIONADAS

45 Festival de Marimba Paiz

45 Festival de Marimba Paiz: un homenaje a la música guatemalteca con melodías, canto, tradición y reconocimientos memorables

Festival de las Flores en Antigua Guatemala

Festival de las Flores en Antigua Guatemala 2025: agenda completa de actividades

Entusiasmo entre los participantes

María José Montúfar, integrante del equipo del colegio Sagrado Corazón, resaltó que su grupo se siente feliz de formar parte del evento. “Aspiramos poder crecer no solo en competencias intercolegiales sino también a nivel nacional, para demostrar el esfuerzo y la dedicación que damos en el escenario”, afirma Montúfar.

Asimismo, familiares de los atletas comentaron que se vive un ambiente de entusiasmo y alegría, reflejado en las familias guatemaltecas que acompañan a los participantes.

“Es la primera vez que vengo, y lo que veo es una emoción. Todo el mundo está feliz, se siente la energía de todos, tanto de la audiencia como de los niños y los chicos más grandes”, comenta Any Luna, tía de una concursante.

Lorena Manrique, jueza internacional, destacó que este tipo de espacios generan oportunidades para que los atletas se desarrollen y entrenen con objetivos claros.

National Cheerleading cup
Concursantes de todas las edades brillan en el escenario de la National Cheerleading Cup en el Irtra. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

“Queremos ver de todo. Vamos a observar todos los niveles, lo cual habla muy bien del progreso del país. Veremos desde el nivel 1, que es el básico, hasta el 7, el máximo nivel competitivo. Tengo muchas expectativas de ver a todos los equipos hoy”, afirma Manrique.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

Lot Álvarez

Posproductor de Guatevisión con más de 20 años de experiencia en producción audiovisual especializado en narrativa audiovisual y nuevas plataformas digitales.

Lee más artículos de Lot Álvarez

ARCHIVADO EN:

Actividades culturales Cheerleading Irtra National Cheerleading Cup 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS