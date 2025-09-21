National Cheerleading Cup: Cientos de atletas participan en campeonato de porristas en el Irtra

Más de 40 equipos participan en la National Cheerleading Cup, campeonato guatemalteco de porrismo que reúne a cientos de atletas en el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra).

“Tenemos 46 equipos, lo que da un total de 500 atletas que van a participar hoy. Son 19 categorías en diferentes etapas. Las premiaciones consisten en tres primeros lugares por categoría”, explica María Andrea Cruz, gerente de Mercadeo y de Relaciones Públicas del Irtra.

Según Cruz, este año el certamen cuenta con la participación de tres jueces internacionales para garantizar la imparcialidad. Además, algunos equipos han competido en torneos internacionales, como el Campeonato Mundial en Orlando, Florida.

“Realmente tenemos muy buenos equipos en Guatemala y pueden llegar a sobresalir el día de mañana”, añade Cruz.

Entusiasmo entre los participantes

María José Montúfar, integrante del equipo del colegio Sagrado Corazón, resaltó que su grupo se siente feliz de formar parte del evento. “Aspiramos poder crecer no solo en competencias intercolegiales sino también a nivel nacional, para demostrar el esfuerzo y la dedicación que damos en el escenario”, afirma Montúfar.

Asimismo, familiares de los atletas comentaron que se vive un ambiente de entusiasmo y alegría, reflejado en las familias guatemaltecas que acompañan a los participantes.

“Es la primera vez que vengo, y lo que veo es una emoción. Todo el mundo está feliz, se siente la energía de todos, tanto de la audiencia como de los niños y los chicos más grandes”, comenta Any Luna, tía de una concursante.

Lorena Manrique, jueza internacional, destacó que este tipo de espacios generan oportunidades para que los atletas se desarrollen y entrenen con objetivos claros.

Concursantes de todas las edades brillan en el escenario de la National Cheerleading Cup en el Irtra. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

“Queremos ver de todo. Vamos a observar todos los niveles, lo cual habla muy bien del progreso del país. Veremos desde el nivel 1, que es el básico, hasta el 7, el máximo nivel competitivo. Tengo muchas expectativas de ver a todos los equipos hoy”, afirma Manrique.