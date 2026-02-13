Netflix actualiza sus tarifas en Guatemala: básico, estándar y premium

Netflix es un servicio de streaming por suscripción que le permite a sus miembros ver series y películas en un dispositivo con conexión a internet. En febrero la página oficial reporta que aplicará un aumento de costo a algunos de los planes disponibles.

En función del plan que se elija se pueden descargar series y películas en el teléfono o tablet con Android, iPhone, iPad o Google Chromebook y verlas sin conexión a internet.

El contenido de Netflix varía según la región y también puede variar en el tiempo. Puede ver una variedad de documentales, películas, series, contenido original de Netflix galardonado y otras opciones.

Los planes y precios determina la cantidad de dispositivos en los que puede ver contenido al mismo tiempo y si puede ver Netflix en alta definición (HD), alta definición completa (FHD) o definición ultra alta (UHD).

Puede cambiar de plan o cancelar el servicio online en cualquier momento. Netflix es uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo y está disponible en más de 190 países.

En comparación a noviembre 2025, el precio en Guatemala para los planes básico y estándar estaban a US$5.99 y US$8.99 respectivamente, a febrero ha aumentado un dólar cada uno. El plan premium también se describe con un aumento a US$13.99, de US$12.99 que ha costado. El miembro extra tiene un costo de US$3.99.

La plataforma por protocolo envía con regularidad un correo electrónico previo a los usuarios antes que entre en vigencia el aumento del plan.

Planes y precios de Netflix

Netflix ofrece varios planes. Como miembro, se cobra mensualmente en la fecha de suscripción. Las cuentas de Netflix están diseñadas para personas que viven en el mismo hogar. Puedes obtener más información sobre cómo compartir tu cuenta en su sitio oficial.

Suscríbete hoy y elige entre diversas opciones de pago. Puedes cambiar de plan o cancelarlo fácilmente en cualquier momento.

Planes disponibles

Básico: US$6.99 al mes (Q 53.64 aproximadamente)

Acceso a juegos, series y películas.

Sin publicidad y sin límite de contenido.

Reproducción en 720p (HD).

Visualización y descarga en 1 dispositivo compatible a la vez.

Estándar: US$ 9.99 al mes (Q 76.64 aproximadamente)

Agrega 1 miembro extra por US$ 3.99 al mes ( Q30.61 aproximadamente)

Juegos, series y películas; sin publicidad.

Reproducción en 1080p (Full HD).

Visualización y descarga en hasta 2 dispositivos compatibles a la vez.

Opción para agregar 1 miembro extra que no viva contigo.

Premium: US$ 13.99 al mes (Q 107.29 aproximadamente)

Agrega hasta 2 miembros extras por US$ 3.99 al mes (cada uno, Q30.61 aproximadamente)

Juegos, series y películas; sin publicidad.

Reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR.

Descargas en hasta 6 dispositivos compatibles.

Visualización simultánea en 4 dispositivos.

Opción para agregar hasta 2 miembros extras que no vivan contigo.

Incluye audio espacial de Netflix.

Captura de pantalla de la página oficial de Netflixpara Guatemala el 13 de febrero de 2026. (Foto Prensa LIbre: cortesía)



Los miembros extras tienen su propia cuenta y contraseña, pero la suscripción es pagada por la persona que los invita. Su plan determina cuántos miembros extras puede agregar.

Consideraciones adicionales

Es posible que se apliquen impuestos según el país de residencia.

Los precios pueden variar si accede a Netflix a través de un paquete de servicios o complemento.

Cómo mantener segura su cuenta

Estas son recomendaciones para proteger su cuenta y su información personal.

Use una contraseña exclusiva para Netflix

Si utiliza el mismo correo electrónico y la misma contraseña en varios sitios web, aplicaciones o servicios, y alguno de ellos sufre una vulneración, un atacante podría usar esos datos para acceder a otras cuentas vinculadas con esa combinación.

Requisitos para tu contraseña:

Debe ser diferente a la que usas en otros sitios o aplicaciones.

Tener al menos ocho caracteres.

Incluir una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

No debe ser fácil de adivinar (por ejemplo: “contraseña”, “12345678” o datos personales como tu nombre, cumpleaños o dirección).

Un administrador de contraseñas puede ayudarle a organizar y proteger sus claves únicas.

Puede actualizar tu contraseña desde la página Cambiar contraseña, o solicitar un enlace para restablecerla por correo electrónico o SMS.