Netflix Guatemala: Qué películas y series sobre Semana Santa están disponibles en la plataforma

Si busca opciones para hablar de espiritualidad, conocer diferentes perspectivas de la vida de Jesús o también explorar temas controversiales, Netflix ofrece algunas opciones para ver en Semana Santa.

Entre corozo, incienso y fervor, la Semana Santa en Guatemala destaca por las diversas actividades y también es un momento para explocar películas y series relacionadas con la época.

1. La revolución de Jesús

Una de las propuestas recientes ambientadas en la década de 1970. Cuenta la verdadera historia de un despertar espiritual nacional a principios de esa década y sus orígenes en una comunidad de adolescentes hippies del sur de California.

Jonathan Roumie (Los elegidos) participa en esta producción que dura dos horas.

2. María, madre de Jesús

En esta eterna historia de madurez, María es rechazada tras una concepción sobrenatural y se ve obligada a huir cuando la insaciable sed de poder de Herodes desencadena una persecución asesina del recién nacido.

3. Los enviados

Dos sacerdotes necesitan encontrar el paradero de un presunto sanador que desaparece misteriosamente. Pronto descubren una comunidad psiquiátrica en las afueras de la ciudad que esconde secretos detrás del sanador desaparecido.

4. La reina Cleopatra

Una serie que nos lleva al pasado y habla sobre la reina Cleopatra de Egipto del linaje ptolemaico procedente de Macedonia, Grecia, que gobernó durante 21 años, entre los años 51 a.C. y 30 a.C., terminando con su suicidio.

5. Moisés y los 10 mandamientos

. La historia comienza en Egipto, alrededor del año 1.300 A.E.C., cuando el poderoso faraón Seti I manda a asesinar a todos los recién nacidos de sexo masculino. Un matrimonio hebreo, compuesto por Amram y Jocabed, desafía la orden del faraón y esconde a su hijo en un canasto que flota por el río Nilo, confiando en que Dios lo llevaría a un lugar seguro. El canasto lleva al bebé hasta las manos de la princesa Henutmira, quien se conmueve ante la imagen del niño huérfano y decide adoptarlo. Moisés se cría como un verdadero príncipe egipcio junto con su tío Ramsés y la hermosa Nefertari, cuya belleza y encanto cautivan a ambos hombres.

6. Los elegidos

The chosen o Los elegidos es un drama histórico innovador basado en la vida de Jesús (Jonathan Roumie), visto a través de los ojos de quienes lo conocieron. Ambientada en el contexto de la opresión romana en Israel del primer siglo, la serie de siete temporadas comparte una mirada auténtica e íntima a la revolucionaria vida y enseñanzas de Jesús.

7. La pasión de Cristo

La película La pasión de Cristo (2004), dirigida por Mel Gibson e interpretada por Jim Caviezel en el papel de Jesucristo, se ha convertido en un ícono audiovisual que sigue siendo vista por público de diversas edades.

Aunque hoy es fácil adquirirla en línea, desde su estreno ha sido criticada por la crudeza de sus escenas, en las que se muestra la brutalidad que padeció Jesucristo antes de morir.

8. Noé

En un mundo asolado por los pecados humanos, Noé, un hombre pacífico que sólo desea vivir tranquilo con su familia, recibe una misión divina: construir un Arca para salvar al mundo del inminente diluvio. Todas las noches tiene una pesadilla recurrente en la que puede ver la catástrofe provocada por ese diluvio, pero después el sueño termina con la reaparición de la vida en la Tierra.

9. Pablo, el apóstol de Cristo

Esta es la historia de dos hombres. Lucas, quien, como amigo y médico, arriesga su vida al entrar a Roma para visitar a Pablo, que está preso en la celda más oscura y sombría de la prisión del Emperador Nerón, decidido a terminar con los cristianos.

Antes de que se promulgue la sentencia de muerte de Pablo, Lucas decide escribir otro libro, uno que detalla los comienzos de "El Camino" y el nacimiento de lo que se conocerá después como la iglesia.

10. Josué y la tierra prometida

Sigue al pueblo de Israel cuando abandona el cautiverio egipcio para dirigirse a su "Tierra Prometida". Basada libremente en la narración bíblica, conserva los personajes e incidentes clave, aunque ampliados con historias ficticias.