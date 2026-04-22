“Ni limón ni sal”: La reciente producción discográfica de Diego Roldán en la que mezcla sensibilidad melódica y ritmos populares

Desde marzo pasado, el artista nacional Diego Roldán promociona Ni limón ni sal, un EP (Extended Play) que incluye temas en los que predomina la cumbia folk, ritmo que lo identifica.

De acuerdo con Roldán, este EP amplía su propuesta musical y confirma la identidad que ha construido en los últimos meses.

Disponible en todas las plataformas streaming, Ni limón ni sal incluye cuatro canciones con las que demostrar que puede incursionar en los estilos que lo motivan, sin perder su personalidad.

“Esta EP es una propuesta fresca, honesta y cada vez más definida dentro de la nueva música”, indicó Roldán en un comunicado.

Según Roldán, el lanzamiento de Ni limón ni sal incluye una exploración de nuevos matices dentro de su estilo, enfocadas en los siguientes pilares:

Expande naturalmente su propuesta artística

Mezcla la sensibilidad melódica

Incluye elementos orgánicos y rítmicos populares

Las canciones

Pero no existe

GUAU

Cuídela bonito

No es para ti

“Cuídela bonito y Guau incluyen un lenguaje propio, cercano, emocional y una interpretación que mantiene la esencia del proyecto”, agregó Roldán.

“No es para ti y Pero no existe, representan con mayor claridad la base de cumbia folk que identifica la propuesta reciente donde conviven lo acústico, lo latino, lo íntimo y lo bailable”, concluyó el artista nacional.