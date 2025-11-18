Nintendo revela primeras imágenes del live-action de “The Legend of Zelda”

Nintendo y Sony Pictures dieron a conocer las primeras imágenes del live-action de la cinta The Legend of Zelda. Aunque la película fue anunciada desde el 2023, fue hasta el pasado 17 de noviembre que la prensa internacional informó sobre las primeras escenas de la producción.

De acuerdo con Rolling Stone Filipinas, el director de juegos de Nintendo, Shigeru Miyamoto, compartió las primeras imágenes, en las que aparecen Bo Bragason como la princesa Zelda y Benjamin Evan Ainsworth en el papel de Link.

En las fotografías se observa a los dos personajes sentados en un campo verde: Zelda, con una túnica azul, y Link, con una verde. Sin embargo, la Espada Maestra aún no aparece en esta primera revelación visual.

Según SensaCine, la película combina los géneros de acción, aventura, comedia y fantasía.

¿De qué tratará “The Legend of Zelda”?

Aunque aún no se han divulgado muchos detalles sobre la sinopsis, SensaCine compartió parte de la trama: Link deberá enfrentarse a retadores para alcanzar la victoria. Además, la lucha no será únicamente por la libertad, sino también por el amor de una princesa.

Eiji Aonuma, productor creativo de todas las aventuras de Zelda, afirmó que espera que estas nuevas historias no defrauden a los seguidores de este universo de videojuegos.

En cuanto a la estética clásica de la película, la prensa extranjera destacó que, tanto el diseño de vesturario como la presencia de las orejas hylianas corresponden a una adaptación fiel a dicha estética.

Según medios internacionales, el estreno está previsto para el 7 de mayo del 2027 en cines de todo el mundo. La cinta está dirigida por Wes Ball y promete sorprender a los fanáticos de Zelda.