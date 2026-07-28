“No aporta nada convincente”: traductora de “La Odisea” critica la película de Christopher Nolan

Pese a su éxito en las taquillas mundiales, la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea, ha recibido fuertes críticas, no solo de los cinéfilos, sino también de algunos expertos en el tema.

Emily Wilson, licenciada en Estudios Clásicos por la Universidad de Oxford, profesora de la Universidad de Pensilvania (EE. UU.) y traductora al inglés del poema de Homero, ha dicho que la producción "carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética".

En un artículo publicado en la London Review of Books, titulado "Un hombre sin complicaciones", Wilson se refirió a cómo el cineasta abordó la historia.

"La Odisea de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen que el poema sea grandioso. No aporta nada convincente sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra o la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos", escribió.

Agregó que la escritura narrativa es "pésima" y alegó que ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. "No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible".

Y, aunque aseguró que la película es confusa y sus personajes están poco desarrollados, Wilson reconoció que ha despertado un renovado interés por la epopeya griega, pues está atrayendo al público a las salas de cine y las traducciones se están vendiendo más.

Nolan está haciendo "todo lo posible para que el público general vuelva a leer, y se lo agradezco", dijo la traductora.

La cinta de Nolan narra el peligroso viaje de Odiseo/Ulises (Matt Damon) de regreso a su reino de Ítaca tras la guerra de Troya. Por otro lado, su esposa Penélope (Anne Hathaway) espera su retorno mientras descarta a los pretendientes que se han instalado en su palacio.

En una reciente entrevista con EFE, Nolan dijo que, al abordar La Odisea, se dio cuenta de que la historia más antigua "tiene una estructura no cronológica de lo más aventurera".

"Fue algo que me hizo sentir humildad y, al mismo tiempo, una gran emoción. Sí, intento ser muy fiel a la estructura del poema original precisamente porque es tan aventurera. Son historias dentro de historias, recuerdos dentro de recuerdos. Es, en realidad, un relato increíblemente sofisticado y con cuya adaptación disfruté muchísimo", explicó.

Nolan ha indicado que utilizó el primer verso de la traducción de Emily Wilson como guía para su Odiseo/Ulises.

La Odisea estrenó el pasado 16 de julio del 2026 en las salas de cine y, pese a las críticas de la traductora, los medios británicos han elogiado el filme. The Telegraph lo calificó como "el filme del año" y The Times lo describió como "una obra maestra en todos los sentidos", en tanto que el Standard lo consideró "una obra colosal".

Con información de EFE.