“No fue sincera”: la joven que fue acosada por Vicente Fernández rechazó sus disculpas

Vicente Fernández continúa rodeado de polémica debido a una acusación de acoso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Varios días después de que se viralizó el primer video del cantante mexicano Vicente Fernández tocando o “abrazando” de manera inapropiada a una de sus admiradoras, la joven rompió el silencio y aseguró que no busca compensación, ni exposición mediática, pero dijo que la disculpa ofrecida por el “Charro de Huentitán”, no es suficiente para ella.

En una entrevista recientemente transmitida por los programas Despierta América y Primer Impacto, la joven dijo que no acepta las disculpas que ofreció el intérprete de temas como No me sé rajar, Mujeres divinas y Lástima que seas ajena.

Según la joven, no se siente contenta con el pronunciamiento de “Chente”, debido a que se disculpó durante una conversación con Mara Patricia Castañeda y sus declaraciones fueron compartidas para los medios de comunicación.

“Esto pasó con cuatro mujeres más y si fuera accidente no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera y era para los medios, no a nosotras”, dijo la joven que no reveló su nombre real y enfatizó que Vicente Fernández jamás se ha dirigido a las chicas afectadas que han evidenciado su conducta inapropiada.