“No me gusta cómo haces las preguntas”: hijo de Enrique Guzmán explota ante los cuestionamientos sobre la salud de padre y la demanda de Frida Sofía

Luis Enrique Guzmán, hijo de Enrique Guzmán y hermano de Alejandra, reacciona a demanda de Frida Sofía. (Foto Prensa Libre: Instagram)

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán explotó este lunes 14 de junio luego de las preguntas sobre la salud de su padre a consecuencia de la demanda de Frida Sofía.

“No puedo hablar nada de esto, porque lo resolverán los juzgados”, dijo el hermano de la “reina de corazones”, durante una entrevista que concedió a periodistas.

Luis Enrique fue cuestionado sobre la demanda que tiene su padre y su hermana y que se originó debido a Frida Sofía. “La verdad nosotros estamos vetados por los abogados, no debemos decir nada de nada”, agregó.

Durante el pequeño encuentro que Luis Enrique tuvo con los medios de comunicación, dijo que desconocía detalles, pero que sabía que los admiradores de su padre lo apoyaban.

“No estoy muy enterado. Sé que sus admiradores están con porras y levantando el ánimo”, añadió.

Explota por cuestionamientos

Luis Enrique mantuvo la calma al ser abordado con diferentes interrogantes. Sin embardo, explotó al ser cuestionado sobre la salud de su padre y su posible deterioro por la acusación de Frida Sofía.

“Sabes qué. No me gusta cómo haces las preguntas. Sugieres las preguntas y es que muchas cosas estás dando por hecho. No tengo nada qué decir. Sin comentarios”, respondió el hermano de Alejandra Guzmán.

