Nombran a Gilberto Adolfo Méndez Vides com Premio Nacional de Literatura 2025

En el Diario de Centro América se publicó el miércoles 21 de enero que, mediante el Acuerdo Ministerial 856-2025, fechado el 9 de septiembre del 2025, se creó el Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias” para reconocer anualmente a un escritor guatemalteco de relevantes méritos literarios.

El premio —que reconoce la trayectoria de autores que dan voz a las letras guatemaltecas— volverá a otorgarse tras más de tres años de su última entrega, en el 2022, cuando fue distinguida la escritora Gloria Hernández. Aunque la convocatoria fue lanzada en el 2025, y se había previsto una entrega antes de finalizar el año, el MCD explicó que el proceso se reprogramó debido a un reajuste presupuestario en el ejercicio fiscal del 2025, lo que provocó el retraso.

El escritor reconocido con esta distinción es Gilberto Adolfo Méndez Vides, conocido en el ámbito artístico y literario como Méndez Vides, por su notable trayectoria en la literatura guatemalteca y continental. Entre sus méritos se destacan la reconstrucción estética de las miserias sociales, la multiplicidad en la creación de personajes y la exploración de la interioridad del espíritu urbano.

Al escritor se le hará entrega de una medalla de oro, un diploma y la publicación de una obra de su autoría. Asimismo, del presupuesto asignado al Departamento de Apoyo a la Creación se erogará la cantidad de US$10,500.00 (aproximadamente Q 80 mil), pagados en quetzales al tipo de cambio del día en que se publique el presente Acuerdo Ministerial en el Diario de Centro América.

Méndez Vides nació en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. En 1994 obtuvo el premio centroamericano de poesía en los Juegos Florales de Quetzaltenango con su obra Diccionario. En 1997, su novela Las murallas ganó el concurso de novela Mario Monteforte Toledo y fue publicada en 1998 en México por la editorial Alfaguara.

El portal de la Universidad Francisco Marroquín menciona que, en 1978, la editorial Rin, de Guatemala, publicó su primer libro de cuentos: Escritores famosos y otros desgraciados. Sus primeros trabajos están dispersos en revistas, traducciones y publicaciones marginales.

Su obra poética fue reunida bajo el título Babel o las batallas (Editorial Cultura, Guatemala, 1998). En 1986, un jurado compuesto por Augusto Monterroso, Osvaldo Soriano y Nélida Piñón le concedió a su novela Las catacumbas (Editorial Nueva Nicaragua, 1987) el Premio Latinoamericano de Novela Nueva Nicaragua.

Entre sus obras figuran el libro de cuentos El tercer patio (Alfaguara, 2007), la novela El leproso (Alfaguara, 2007) y La lluvia (Norma, 2007).

En sus redes sociales con frecuencia habla de anécdotas y temas literarios.