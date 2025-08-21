“Nuestro corazón está roto”: El grupo Coda confirma la muerte de su vocalista Xava Drago

Xava Drago, vocalista de Coda, murió tras luchar contra un cáncer de estómago.

Muere Xava Drago, vocalista del grupo mexicano Coda. (Foto Prensa Libre: Tomada de tiktok.com/@xavadrago)

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido”, publicó el grupo Coda en redes sociales este jueves 21 de agosto.

Recientemente, el vocalista de la banda de rock mexicana Coda, publicó un mensaje emotivo en el que habló abiertamente sobre su estado de salud y el avance en los tratamientos de cáncer.

Tras ese anuncio, los admiradores del grupo se pronunciaron y enviaron mensajes en los que mostraron su solidaridad para el cantante.

"Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando. Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, expresó Xava Drago.

En ese mensaje, el cantante también agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante su lucha contra el cáncer estómago.

“Sólo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía. A todo el staff y crew que trabajaron conmigo; managers y promotores; a mis compañeros artistas; pero sobre todo a los admiradores, que han estado conmigo durante tantos años", dijo.

La muerte de Xava

Este jueves 21, el grupo Coda confirmó la muerte de su vocalista, a quien destacó como un guerrero intenso que amaba lo que hacía.

“Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”, agregó Coda en un comunicado que compartió en redes sociales.

“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna”, agregó la banda.

Coda finalizó el comunicado con gratitud y destacó el apoyo y solidaridad que mostraron a su vocalista. “Queremos agradecer a los admiradores, los amigos, los médicos, la familia de Xava y a todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy, tristemente llegó a su fin. Xava, nos dejas tu legado eterno. ¡Gracias, hermano! Buen viaje”, concluyó la banda.

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

