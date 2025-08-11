Escenario

Xava Drago, vocalista de Coda, revela que padece cáncer terminal

El cantante Xava Drago lanzó en redes sociales un mensaje emotivo en el que habla abiertamente sobre su estado de salud y el avance en los tratamientos de cáncer.

La imagen con la que Xava Drago publicó acerca de su enfermedad en la que los tratamientos no han resultado favorables. (Foto Prensa Libre: FB Xava Drago la voz de coda)

El cantante mexicano Xava Drago y la voz principale de la banda de rock mexicana Coda hizo un anuncio que ha impactado en sus seguidores. Drago atraviesa un tratamiento de cáncer y los resultados no han sido favorables.

Milenio describe que Salvador Aguilar, mejor conocido como Xava Drago, con su voz poderosa y carismática, logró conquistar escenarios y corazones, dando vida a canciones que aún suenan en radios y eventos. La época más famosa del grupo fue en la década de 1990. Actualmente Drago tiene 54 años.



A través de un mensaje en sus redes sociales compartió: "Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando. Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, dijo.

Su comunicación también fue aprovechada para dar las gracias a todas las personas que le han acompañado en este caminar de su enfermedad: familia, amigos y también aquellos en el ámbito laboral en el que ha destacado el músico.

“Sólo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía. A todo el staff y crew que trabajaron conmigo; managers y promotores; a mis compañeros artistas; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años", dijo.

El intérprete además expresó que pronto se podría tener nuevo material que grabó recientemente.

El mensaje previo de Xava Drago

En mayo el artista también publicó un video con voz pausada en la que se esforzó para comparatir la información de su enfermedad y agradeció las donanciones que hasta entonces había recibido.

“¿Qué tal? Quiero agradecerles de todo corazón por sus donaciones. Ya comencé mis tratamientos, muchísimas gracias, de verdad. Espero estar listo muy pronto, le voy a echar todas las ganas del mundo. Este video es solo para agradecerles tanto cariño y tanto amor. Muchísimas gracias, de verdad. Los veo muy pronto”, dijo en esa ocasión.

@xavadrago Bancomer 4152 3139 8184 2086 tarjeta 014 875 2516 cuenta 0120 4100 1487 525167 clabe ♬ original sound - Xava Drago

El cáncer de estómago tiene diferentes etapas que van del estado 0 al IV. Este último es el más avanzado, explica la Clínica Mayo e incluye los tipos de cáncer que se diseminan a otras partes del cuerpo. "Cuando el cáncer se disemina, se llama cáncer metastásico. Cuando se metastatiza el cáncer de estómago, suele diseminarse a los ganglios linfáticos o al hígado. También puede pasar al revestimiento de los órganos en el vientre (peritoneo)", explica la entidad médica.