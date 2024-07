En una breve vista en el tribunal de Manhattan, el juez Curtis Farber dijo que está abierto a que el juicio empiece antes, como reclama la defensa del inculpado, llegado a la sala de la corte en silla de ruedas.

El 12 de septiembre está prevista otra vista para ultimar los detalles de este nuevo juicio que volverá a sentar en el banquillo a Weinstein, de 72 años, por los cargos de violación y agresión sexual.

La fiscalía ya había anunciado que busca ampliar los cargos.

El pasado abril, una corte de apelaciones anuló la condena que le había impuesto en febrero de 2020 el Tribunal Penal de Manhattan, al considerar que el caso más emblemático del movimiento #MeToo no había tenido un juicio justo.

Weinstein fue juzgado por la violación de la atriz Jessica Mann en 2013 y la agresión sexual en 2006 de la asistente de producción Mimi Haleyi.

En una ajustada decisión, los magistrados del tribunal de apelaciones alegaron que el juez había aceptado testimonios de mujeres que supuestamente sufrieron abusos por parte de Weinstein pero que no formaban parte de la causa invocada contra él.

El exproductor, que aguarda el nuevo juicio en la siniestra prisión de Rikers Island, en Nueva York, siempre ha negado que mantuviera relaciones sexuales no consentidas.

Sin embargo, más de 80 mujeres lo han acusado de acoso, agresión sexual o violación, entre ellas las actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Ashley Judd.

Harvey Weinstein’s rape and sexual assault retrial is scheduled to start on Nov. 12. The development comes three months after the disgraced Hollywood producer’s initial New York 2020 convictions were overturned in April.



