Nuevo precio de Netflix en Guatemala en 2026: cómo cambiar de plan y qué incluyen los planes Básico, Estándar y Premium

Una de las plataformas de streaming con mayor oferta en su catálogo anunció que subirá los precios de todos sus planes de suscripción en Guatemala, lo que ha llevado a usuarios a analizar un cambio de plan.

En Guatemala, Netflix ofrece tres opciones: Básico, Estándar y Premium. Los precios tendrán un incremento de un dólar cada uno y entrarán en vigor próximamente.

La plataforma, que ofrece series y películas de diversos géneros, cuenta con producciones como Lucifer, Élite, Adolescencia y La reina del flow. Según medios internacionales, en los últimos meses ha integrado más contenidos audiovisuales y producciones propias, lo que se vincula con el incremento de precios.

Los nuevos precios fueron notificados recientemente a los suscriptores por medio de un correo electrónico en el que se informa sobre la próxima actualización. Para Guatemala, el aumento es de aproximadamente Q7.66 por suscripción. El precio por membresía extra se mantiene en US$3.99, equivalente a Q30.57, según el tipo de cambio del día.

Los nuevos precios en quetzales son:

Plan Básico: Q53.56

Plan Estándar: Q76.54

Plan Premium: Q107.19

Estos precios podrían variar según el tipo de cambio del día de pago, ya que el cobro original se realiza en dólares. En moneda estadounidense, los nuevos precios son:

Plan Básico: US$6.99 al mes

Plan Estándar: US$9.99 al mes

Plan Premium: US$13.99 al mes

¿Cómo cambiar de plan en Netflix?

Ante la notificación de los cambios, varios usuarios en redes sociales han manifestado su interés en modificar su plan.

Según la plataforma, el administrador de la cuenta debe ingresar al apartado “Cuenta” en el sitio oficial de Netflix.

Conforme al tutorial publicado por la empresa, el usuario debe dirigirse a la opción “Cambiar de plan” desde el navegador, con la sesión iniciada.

Una vez dentro, debe elegir el nuevo plan y seleccionar “Continuar” o “Actualizar”. Después, debe confirmar el cambio.

El cambio a un plan de mayor precio se aplica de inmediato. Si el cambio es a un plan de menor costo, el nuevo cobro entrará en vigor en la fecha de corte de la suscripción actual.

¿Qué ofrece cada plan de Netflix?

Plan Básico

Calidad de audio y video: Buena

Resolución: 720p (HD)

Dispositivos compatibles: TV, computadora, teléfono, tableta

Dispositivos del hogar en los que se puede ver Netflix al mismo tiempo: 1

Dispositivos de descarga: 1

Plan Estándar

Calidad de audio y video: Excelente

Resolución: 1080p (Full HD)

Dispositivos compatibles: TV, computadora, teléfono, tableta

Dispositivos del hogar en los que se puede ver Netflix al mismo tiempo: 2

Dispositivos de descarga: 2

Plan Premium

Calidad de audio y video: Óptima

Resolución: 4K (Ultra HD) + HDR

Audio espacial (sonido inmersivo): Incluido

Dispositivos compatibles: TV, computadora, teléfono, tableta

Dispositivos del hogar en los que se puede ver Netflix al mismo tiempo: 4

Dispositivos de descarga: 6