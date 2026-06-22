“Nunca dejaré de extrañarte”: Kelly Osbourne recuerda a Ozzy Osbourne en el Día del Padre

Tras la muerte del músico británico Ozzy Osbourne, en julio del 2025, su hija Kelly Osbourne pasó el primer Día del Padre sin él. Invadida por los recuerdos de una fecha memorable, la también artista le dedicó un mensaje especial.

En su cuenta de Instagram, Kelly publicó una serie de fotografías en las que aparece durante su infancia y en distintas etapas de su vida junto a su padre, acompañadas de un mensaje dedicado a su memoria, en el que describe la experiencia de recordarlo en momentos cotidianos.

“Papá, aún te busco en los momentos cotidianos: el consejo que necesito, el chiste que quiero contar, la victoria que desearía que vieras. El dolor de extrañarte es el precio de amarte, ¡y lo pagaría para siempre antes que no haber sido nunca tu hija! Nunca dejaré de extrañarte. Es un honor pasar el resto de mi vida amándote. ¡Hasta que nos volvamos a encontrar!”, se lee en la publicación.

Además, la hija del músico compartió en las historias de esa red social una captura de pantalla de un mensaje que habría recibido de su padre antes de su fallecimiento. En este, Ozzy hacía referencia a un video de su nieto Sidney, hijo de Kelly Osbourne y Sid Wilson.

“¿Sabes qué? Cuando me siento mal y miserable, lo único que tengo que hacer es ver el video que me enviaste del pequeño Sid en la bañera y me hace tan feliz que todo desaparece. Ojalá siguieran aquí. Los quiero mucho a los dos y lo único que deseo es que sean felices”, escribió el cantante.

Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath y leyenda del heavy metal, murió el 22 de julio del 2025, a los 76 años, debido a complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson.

En esa ocasión, la familia informó de su muerte mediante un comunicado en el que señaló que el músico se encontraba acompañado por sus seres queridos en el momento de su fallecimiento.

Desde entonces, Kelly Osbourne ha utilizado su cuenta de Instagram para expresar en varias ocasiones el dolor que le ha causado la muerte de su padre.