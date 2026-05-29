Día del Padre en Guatemala: por qué se celebra el 17 de junio y cuál es su origen

Cada 17 de junio, Guatemala celebra el Día del Padre, una fecha para conmemorar y reconocer la importancia de los padres de familia, así como agradecer su presencia y su papel en la crianza, educación, protección y provisión del hogar.

Aunque para los padres guatemaltecos no representa un asueto oficial, la fecha se conmemora por tradición. Los centros educativos promueven la elaboración de manualidades y las familias tienen detalles con quienes son considerados la cabeza del hogar.

La celebración del Día del Padre surgió en el país hace más de 50 años, poco después de que se instituyera oficialmente el Día de la Madre (10 de mayo), el 1 de octubre de 1968.

Según información publicada por el Congreso de la República, en 1972 Guatemala adoptó una tradición surgida en Estados Unidos e impulsada por Sonora Smart Dodd.

Su madre, Ellen Cheek-Billingsley, murió durante el parto de su último hijo, por lo que su padre, William Smart, granjero y veterano de la Guerra Civil, quedó viudo y a cargo de criar a sus seis hijos.

Ya casada con John Dodd, en 1909 la mujer escuchó un sermón sobre el Día de la Madre y pensó que los padres también deberían tener un día para homenajearlos.

Al siguiente año, presentó una petición a la Alianza Ministerial de Spokane en la que sugirió que los padres fueran reconocidos durante los servicios religiosos del 5 de junio, fecha del cumpleaños de su progenitor.

La solicitud fue aceptada, pero debido a la falta de tiempo para preparar los sermones para ese día, se decidió que la celebración sería el tercer domingo de junio de aquel año. Así, el primer Día del Padre en Estados Unidos se celebró el 19 de junio de 1910.

“Con admiración, ella observó el trabajo y sacrificio de su padre para criar a sus hijos. Nunca olvidó su coraje y devoción”, describe Dianne Beetler en un artículo publicado en la revista Modern Maturity, en 1978, citado por la BBC.

Por eso, la mujer “organizó una festividad a comienzos del siglo XX con el objetivo de honrar los esfuerzos de su padre”, señala la publicación del Congreso de la República.

En Estados Unidos y en la mayoría de los países se mantiene la tradición de celebrarlo el tercer domingo de junio. Sin embargo, en Guatemala y El Salvador se estableció el 17 de junio.

La fecha varía en otros países, como el 19 de marzo en España, Italia, Portugal, Marruecos y otros, en honor de san José, padre putativo de Jesús; o el 23 de febrero en Rusia, en recuerdo de los Defensores de la Patria de ese país.