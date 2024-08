Quince años después de su disolución musical y, en la práctica, también fraternal, los hermanos Gallagher anunciaron la futura reunión de Oasis, aclamadísima banda gracias sobre todo a dos discos que propulsaron el llamado brit pop e igualmente conocida por los desvaríos y puñaladas de sus miembros.

Fundada originalmente en 1991 en Manchester (Reino Unido), no fue hasta 1994 cuando apareció su primer álbum, Definitely Maybe, del que este mismo jueves se cumplen tres décadas, con temas ya icónicos de su carrera como Live Forever, Cigarettes & Alcohol y Rock 'n' Roll Star.

Supuso el inicio de una revolución que devolvió la atención mundial sobre la música inglesa a partir de un sonido alternativo, pero construido sobre mimbres clásicos heredados de lo mejor de la tradición británica, como Los Beatles, The Kinks o Los Rolling Stones.

Solo en Reino Unido se terminaron vendiendo casi 2.5 millones de copias, pero su éxito traspasó fronteras y alcanzó a un mercado como el estadounidense, que llevaba un tiempo de espaldas a lo que pasaba en su antigua metrópoli.

En paralelo también logró gran popularidad el disco Parklife (1994) de Blur, otra banda inglesa, a la que siguieron Pulp, Suede, Ocean Colour Scene o The Verve con su memorable Better Sweet Symphony, acuñándose el término britpop para englobar a toda esta ola de creatividad.

"El brit pop no fue algo real. Lo que se llamó así era simplemente gente haciendo música. No hacíamos nada británico por la fuerza; sonaba como somos", alegó muchos años después uno de los miembros emblemáticos de Blur, Graham Coxon, en una charla con EFE.

Sea como fuere, el concepto sí tomó fuerza en la década de 1990 y se convirtió en una de las corrientes que definieron esa década, casi como una respuesta a la irrupción del grunge estadounidense en la primera mitad de esos años.

Oasis se convirtió en una de las principales puntas de lanza de aquel movimiento desde su debut con Definitely Maybe, pero aún más con su siguiente trabajo, (What's the Story) Morning Glory?, que vio la luz solo un año después.

Imagen de la portada del disco "(What's the Story) Morning Glory?",de Oasis, situada en la tienda 'Sister Ray' en Soho. (Foto Prensa Libre: EFE)

Con sus 22 millones de copias vendidas en todo el mundo, el segundo álbum de la banda es uno de los de mayor éxito comercial de la historia, posición de predominio que también ostenta para la crítica internacional, por no hablar para los británicos: en una votación organizada por los Brit Awards fue elegido el mejor álbum desde que estos galardones comenzaron a entregarse en 1977.

De promesa a héroes nacionales, en 1996 reunieron en Knebworth Park a 250 mil seguidores en uno de los conciertos más grandes nunca celebrados en la era preinternet, con más de 2 millones de personas intentando comprar entradas.

Aquellos primeros pasos triunfales se convirtieron, sin embargo, en el principio de una lenta agonía. Ninguno de sus cinco discos posteriores fue capaz de concitar los mismos consensos ni comerciales ni de crítica, de Be Here Now (1997) a Dig Out Your Soul (2008).

Imagen de archivo de octubre de 2008 del grupo Oasis. (Foto Prensa Libre: EFE)

Según se relataba en el documental Supersonic, producido por los propios Gallagher en 2016, "había dos personas luchando por el puesto de primer ministro" y las tensiones entre dos personas que no tenían a gala precisamente la discreción no hicieron sino ir en aumento.

Hace casi 15 años, el 28 de agosto de 2009, el mayor de los hermanos, Noel, dijo basta a una rivalidad que arrastraban desde niños y cerró la puerta tras de sí justo antes de un concierto para iniciar su carrera en solitario dejando a Liam y al resto de la banda (luego reformulada bajo el nombre de Beady Eye).

Siempre se consideró que Noel era el gran compositor del grupo, mientras que Liam era la personalidad carismática.

Sea como fuere, por separado tampoco consiguieron acercarse ni de lejos a su trascendencia musical pasada. Solo en los últimos años el menor de los Gallagher comenzó a aminorar las puñaladas que se lanzaban mediáticamente y a mostrar su disposición a una posible reunión frente a la que Noel parecía mucho más reacio. Hasta ahora.