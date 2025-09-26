Escenario
Oasis lanza versión Unplugged de “Morning Glory” y promociona la edición de lujo por el 30 aniversario de su segundo álbum
La banda británica Oasis continúa con su gira mundial, prepara conciertos en Reino Unido y celebra el 30 aniversario de su segundo álbum con edición de lujo y versiones acústicas.
Noel y Liam Gallagher promocionan "Morning Glory Unplugged". (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music | Michael Spencer Jones)
El pasado miércoles 24 de septiembre, Oasis lanzó Morning Glory (Unplugged) y de acuerdo con Sony Music, es una poderosa interpretación que se incluirá en la edición de lujo del 30 aniversario de (What’s The Story) Morning Glory?, la cual se publicará el próximo 3 de octubre.
El lanzamiento de Morning Glory (Unplugged) llega poco después de la exitosa gira de Oasis por Norteamérica con la que consolidó la “Oasis-manía” en EE. UU., y antes de que suceda la sexta y séptima actuación de Oasis en el emblemático estadio Wembley de Londres, reciento en el que agotaron todas las entradas.
Según los críticos internacionales, (What’s The Story) Morning Glory? es uno de los álbumes de rock más emblemáticos de todos los tiempos. Fue el segundo álbum de Oasis, se lanzó en 1995 por Creation Records e incluyó éxitos como Wonderwall, Don’t Look Back In Anger, Champagne Supernova, She’s Electric y Roll With It.
Según Sony Music, ese álbum fue el que catapultó a Oasis al éxito mundial y la banda ha vendido más de 22 millones de copias en todo el mundo, incluyendo 6 millones en EE. UU.
(What’s The Story) Morning Glory? es el tercer álbum de estudio más vendido de la historia en el Reino Unido. Además, National Album Day lo nombró el más escuchado en la década de 1990.
Versión de lujo
La edición de lujo del 30 aniversario de (What’s The Story) Morning Glory? se lanzará el próximo 3 de octubre a través de Big Brother Recordings y estará disponible en formato de 2 CD (edición limitada) y 3 vinilos de colores (edición exclusiva).
Sony Music indicó que este lanzamiento especial incluye nuevas versiones acústicas de cinco temas clásicos: Morning Glory, Cast No Shadow, Wonderwall, Champagne Supernova y Acquiesce, que fueron producidas y mezcladas por Noel Gallagher y Callum Marinho, a partir de las grabaciones originales en el estudio de Noel, Lone Star Sound, en Londres.
Tracklist:
- Hello
- Roll With It
- Wonderwall
- Don’t Look Back In Anger
- Hey Now!
- [Untitled]
- Some Might Say
- Cast No Shadow
- She’s Electric
- Morning Glory
- [Untitled]
- Champagne Supernova
Tracks Adicionales:
- Cast No Shadow (Unplugged)
- Morning Glory (Unplugged)
- Wonderwall (Unplugged)
- Acquiesce (Unplugged)
- Champagne Supernova (Unplugged)
Fechas restantes de la gira Oasis Live ‘25
- 27 de septiembre – Estadio Wembley, Londres, Reino Unido (Agotado)
- 28 de septiembre – Estadio Wembley, Londres, Reino Unido (Agotado)
- 21 de octubre – Estadio Goyang, Seúl, Corea del Sur (Agotado)
- 25 de octubre – Tokyo Dome, Tokio, Japón (Agotado)
- 26 de octubre – Tokyo Dome, Tokio, Japón (Agotado)
- 31 de octubre – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (Agotado)
- 1 de noviembre – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (Agotado)
- 4 de noviembre – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (Agotado)
- 7 de noviembre – Accor Stadium, Sídney, Australia (Agotado)
- 8 de noviembre – Accor Stadium, Sídney, Australia (Agotado)
- 15 de noviembre – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (Agotado)
- 16 de noviembre – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (Agotado)
- 19 de noviembre – Estadio Nacional, Santiago, Chile (Agotado)
- 22 de noviembre – Estadio Morumbi, São Paulo, Brasil (Agotado)
- 23 de noviembre – Estadio Morumbi, São Paulo, Brasil (Agotado)