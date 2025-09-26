Oasis lanza versión Unplugged de “Morning Glory” y promociona la edición de lujo por el 30 aniversario de su segundo álbum

El pasado miércoles 24 de septiembre, Oasis lanzó Morning Glory (Unplugged) y de acuerdo con Sony Music, es una poderosa interpretación que se incluirá en la edición de lujo del 30 aniversario de (What’s The Story) Morning Glory?, la cual se publicará el próximo 3 de octubre.

El lanzamiento de Morning Glory (Unplugged) llega poco después de la exitosa gira de Oasis por Norteamérica con la que consolidó la “Oasis-manía” en EE. UU., y antes de que suceda la sexta y séptima actuación de Oasis en el emblemático estadio Wembley de Londres, reciento en el que agotaron todas las entradas.

Según los críticos internacionales, (What’s The Story) Morning Glory? es uno de los álbumes de rock más emblemáticos de todos los tiempos. Fue el segundo álbum de Oasis, se lanzó en 1995 por Creation Records e incluyó éxitos como Wonderwall, Don’t Look Back In Anger, Champagne Supernova, She’s Electric y Roll With It.

Según Sony Music, ese álbum fue el que catapultó a Oasis al éxito mundial y la banda ha vendido más de 22 millones de copias en todo el mundo, incluyendo 6 millones en EE. UU.

(What’s The Story) Morning Glory? es el tercer álbum de estudio más vendido de la historia en el Reino Unido. Además, National Album Day lo nombró el más escuchado en la década de 1990.

Versión de lujo

La edición de lujo del 30 aniversario de (What’s The Story) Morning Glory? se lanzará el próximo 3 de octubre a través de Big Brother Recordings y estará disponible en formato de 2 CD (edición limitada) y 3 vinilos de colores (edición exclusiva).

Sony Music indicó que este lanzamiento especial incluye nuevas versiones acústicas de cinco temas clásicos: Morning Glory, Cast No Shadow, Wonderwall, Champagne Supernova y Acquiesce, que fueron producidas y mezcladas por Noel Gallagher y Callum Marinho, a partir de las grabaciones originales en el estudio de Noel, Lone Star Sound, en Londres.

Ediciones de lujo del 30 aniversario con vinilo de color exclusivo de "(What’s The Story) Morning Glory?" (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)

Tracklist:

Hello

Roll With It

Wonderwall

Don’t Look Back In Anger

Hey Now!

[Untitled]

Some Might Say

Cast No Shadow

She’s Electric

Morning Glory

[Untitled]

Champagne Supernova

Tracks Adicionales:

Cast No Shadow (Unplugged)

Morning Glory (Unplugged)

Wonderwall (Unplugged)

Acquiesce (Unplugged)

Champagne Supernova (Unplugged)

