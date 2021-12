Octavio Ocaña: Esto es lo que se sabe del desgarrador mensaje que Nerea Godínez envió a la mamá del actor

Hasta el momento, las investigaciones sobre este suceso continúan en curso debido a que el reporte oficial de las autoridades presentó varias de inconsistencias.

El lunes 13 de diciembre en medio del dolor, Ana Lucía, la madre de Octavio Ocaña, celebró su cumpleaños 51 y decidió recordar a su hijo al tatuarse su nombre. Nerea Godínez, novia del actor, se pronunció en las redes sociales y dedicó un desgarrador mensaje para la madre de Octavio Ocaña.

“Mi reina hermosa, no tengo palabras suficientes para describir lo que siento en estos momentos y sé perfecto que usted menos. Solo puedo decirle que agradezco cruzarnos en esta vida para poder darnos tanto amor y tanto cariño”, escribió Nerea Godínez.

“Sé que de todas las fechas especiales está es la peor para usted, pero como se lo he dicho, yo no la suelto ni un segundo y le voy a festejar y a apapachar como nuestro Niño lo hubiera hecho, la amo con todo mi ser”, agregó Nerea.

La novia del actor cerró su texto con una dedicatoria especial para la madre del actor. “Esa foto de ustedes en especial me encanta y la dos sabemos el motivo, la amo, la adoro y la admiro, sabe que TODO juntos siempre será mejor, gracias por quererme y aceptarme desde el día 1 que me conoció, yo le debo la vida porque me entregó al ser más importante para usted y me dejo cuidarlo, guiarlo y amarlo y a pesar de todo lo que ha pasado me ha permitido seguir sintiendo el amor por nuestro Niño e incluso me ha hecho entender lo que valgo. Ana. La admiro, la respeto y la adoro. Feliz cumpleaños mi reina hermosa”, añadió Nerea y acompañó el texto con algunas fotos nunca vistas, incluyendo una imagen de Ana Lucía recibiendo un abrazo de Octavio Ocaña.