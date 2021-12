Vicente Fernández: Cuáles fueron las últimas y emotivas palabras de “El Charro de Huentitán”

Sánchez Barba estuvo en el lecho de muerte del cantante, a petición de su hijo Gerardo, quien le llamó, según declaró en una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando.

“Me llamó Gerardo (Fernández) desde el sábado 11, yo estaba en misa de 7 y oía que alguien me llamaba, pero pues no puedo contestar en la misa, y era él, me decía: ‘Que si puedes venir a darle la unción de los enfermos’, pero ya me lo dijo ya quebrado, llorando, le dije: ‘Sí, ¿Cómo no?, inmediatamente voy’ y fui”, narró el sacerdote en la entrevista.