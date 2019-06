“Orange Is The New Black”: El nuevo tráiler de la séptima temporada anticipa el final de la serie de Netflix

La séptima y última temporada de “Orange Is The New Black” estará disponible en julio. (Foto Prensa Libre: Forbes)

Orange Is The New Black marcó el comienzo de una era monumental de la televisión. Tras seis temporadas de abordar historias contemporáneas, se acerca a su final. Será el próximo 26 de julio cuando Netflix libere los episodios de la séptima y última temporada de la serie de las damas de Litchfield. Y la historia aguarda un vuelco que habrá de sorprender a sus seguidores.

Piper lucha con los vaivenes de la vida en el exterior, mientras que la vida en Max continúa sin ella. La amistad entre Taystee y Cindy sigue en juego mientras se avecina su sentencia. En tanto, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon. Además, otros personajes se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo.

Esta temporada, tanto el elenco como los creadores de Orange is The New Black han decidido homenajear a sus admiradores. Por ello, 10 artistas de Reino Unido, Armenia, Brasil, Italia y Estados Unidos, fueron seleccionados a través de redes sociales para mostrar su pieza en autobuses, edificios y espectaculares en todo el mundo. Todo forma parte de la celebración y nostalgia que acompaña al estreno de la temporada final.

Aquí podrá ver el tráiler oficial de la temporada final.

Y aquí el póster oficial.

