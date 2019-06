Última llamada: Netflix anuncia la cancelación de estas series

Netflix elimina vario contenido de su catálogo. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Netflix nos ha demostrado ser un gigante en el mundo del streaming con la creación de su propio contenido. No obstante, ante la llegada de nuevos títulos, también llega la cancelación de otros proyectos.

Algunos de ellos no logran superar las expectativas, mientras que otros simplemente llegan a su fin para dar prioridad a otros proyectos.

En lo que va de este 2019 Netflix nos ha sorprendido con varias cancelaciones, a las cuales se van sumando otras que agrandan la lista. A continuación le compartimos las que, hasta ahora, ya no verán otra temporada ¿Está su favorita entre ellas?

Chambers

Con tan solo una temporada en su haber, la compañía decidió no continuar con la serie. Chambers es la más reciente cancelación de Netflix. Poco valió tener en su reparto a Uma Thurman y a Tony Goldwyn, tal parece que la serie sobrenatural no llenó las expectativas de espectadores y directivos.

One day at time

La serie que aborda la historia de una mamá soltera, que a su vez saca adelante a sus dos hijos con la ayuda de su madre, se despide tras entregar tres temporadas. “Una decisión muy difícil”, se leyó al respecto en la cuenta oficial de Netflix al dar la noticia. Y aunque los seguidores de la serie iniciaron una campaña para que Netflix lo reconsiderara, esto nunca sucedió.

Travelers

Al inicio de febrero Netflix lo hacía de nuevo: no renovaría una temporada más de Travelers. Esta serie de ciencia ficción con viajes en el tiempo incluidos no tuvo oportunidad de ver su cuarta temporada. El actor Eric McCormack anunció su final con un emotivo mensaje desde sus redes sociales.

Jessica Jones y The Punisher

Dos grandes golpes para los seguidores del mundo de Marvel. Después de cancelar otras historias del mundo de los cómics como Daredevil, Iron Fist y John Cage, la compañía terminó de cerrar el ciclo con Jessica Jones y The Punisher. Exitosas o no, parece que Netflix quiere enfocarse más en sus propias historias de superhéroes, como The Umbrella Academy.

Su cancelación se veía venir, pero los seguidores tenían la esperanza de ver más de Marvel en Netflix. Tan sólo de The Punisher fue cancelado días después del lanzamiento de su segunda temporada.

Friends for College

Dos temporadas bastaron para que esta comedia no regrese al catálogo. Muchos lo veían venir después de su primera entrega, pero aún así logró una segunda temporada que al parecer convenció más que su primera entrega. Aún así no logró permanecer y en febrero Netflix anunció su fin.

Fuller House

El mismo día de la confirmación de una quinta temporada también llegó el anunció de su fin. Esta serie fue el primer anuncio negativo de Netflix al casi terminar el primer mes del 2019. Tal parece que la serie no logró consolidad el éxito obtenido en la década de 1990, pero aún así, se mantuvo hasta finalizar tras cinco temporadas.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Ángel García.

