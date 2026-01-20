Oso de Oro 2026: películas latinas competirán en la 76 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín

Oso de Oro 2026: películas latinas competirán en la 76 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín

Una nueva edición de la Berlinale se alista para presentar propuestas frescas en arte y cine. En esta ocasión, tres películas latinoamericanas competirán por el Oso de Oro.

Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale)

El 76 Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) se celebra del 12 al 22 de febrero de 2026 en Berlín. (Foto Prensa Libre: EFE)

Con alrededor de 200 películas proyectadas por edición, el Festival Internacional de Cine de Berlín se ha consolidado como uno de los certámenes públicos más grandes del mundo. Esta 76 edición presentará cintas latinoamericanas que competirán por los Osos de Oro, uno de los máximos galardones del evento.

Cada año, el festival atrae a miles de visitantes de todo el mundo y se ha posicionado como un referente del cine global. Desde su inicio, en 1951, este espacio buscó ofrecer perspectiva a su público; con el tiempo, se ha convertido en un punto de intercambio intercultural.

El certamen, que convoca a estrellas del cine internacional y apuesta por nuevos talentos cinematográficos, presentará este año películas como Moscas, del mexicano Fernando Eimbcke; Rosebush Pruning, del brasileño Karim Aïnouz, y Josephine, de la brasileño-estadounidense Beth de Araújo.

Estas tres producciones de América Latina competirán por el Oso de Oro y Plata junto a otras propuestas. Según detalla la página principal del festival, un total de 22 películas buscarán este reconocimiento.

El evento, que se iniciará el 12 de febrero y se extenderá hasta el 22 del mismo mes, contará con diversas propuestas, géneros y actores que buscarán exponer sus nuevas apuestas cinematográficas. En cuanto al Oso de Oro, también están nominadas una ópera prima, una película de animación y un documental.

Películas latinoamericanas nominadas

Tres películas representarán a América Latina en esta nueva edición del festival y buscarán el Oso de Oro.

Moscas

En Moscas, Olga acoge en su apartamento a un inquilino cuya esposa recibe tratamiento en un hospital cercano. Sin avisar, él introduce a su hijo de nueve años en la habitación. A medida que sus vidas se entrelazan, el mundo ordenado de Olga comienza a tambalearse.

Rosebush Pruning

Rosebush Pruning, coproducción entre Italia, Alemania, España y Reino Unido, reúne a Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning y Pamela Anderson en una historia de tensión familiar y revelaciones inesperadas.

La trama se sitúa en una lujosa casa española donde cuatro hermanos estadounidenses —Jack, Ed, Anna y Robert— viven rodeados de riqueza y aislamiento. Todo cambia cuando Jack decide mudarse con su novia y Ed descubre un secreto que pone en duda la muerte de su madre. A partir de entonces, los vínculos familiares comienzan a desmoronarse.

Josephine

Producida en Estados Unidos y protagonizada por Channing Tatum, Gemma Chan, Mason Reeves, Phillip Ettinger y Syra McCarthy, Josephine narra la historia de una niña de ocho años que presencia un crimen en el Golden Gate Park y reacciona con violencia para protegerse.

El impacto del suceso sacude también a sus padres, quienes, decididos a buscar justicia, luchan por recuperar la seguridad y estabilidad de su familia.

22 películas competirán por los Osos de Oro y de Plata

“¡Hay producciones de 28 países representados! Veinte películas son estrenos mundiales. Nueve han sido dirigidas o codirigidas por mujeres. Catorce cineastas han presentado obras previamente en la Berlinale”, destaca la página oficial del festival.

Películas en competencia:

  1. Un nuevo amanecer (A New Dawn) – Dir. Yoshitoshi Shinomiya
    Japón / Francia, 2025
    Estreno mundial | Película debut | Animación
  2. En el mar (At the Sea) – Dir. Kornél Mundruczó
    Con Amy Adams, Murray Bartlett, Chloe East, Brett Goldstein, Dan Levy
    EE. UU. / Hungría, 2026
    Estreno mundial
  3. En voz baja (À voix basse / In a Whisper) – Dir. Leyla Bouzid
    Con Eya Bouteraa, Hiam Abbass, Marion Barbeau
    Francia / Túnez, 2026
    Estreno mundial
  4. Dao – Dir. Alain Gomis
    Con Katy Correa, D’Johé Kouadio, Samir Guesmi
    Francia / Senegal / Guinea-Bissau, 2026
    Estreno mundial
  5. Polvo (Dust) – Dir. Anke Blondé
    Con Arieh Worthalter, Jan Hammenecker
    Bélgica / Polonia / Grecia / Reino Unido, 2026
    Estreno mundial
  6. Algo muy especial (Etwas ganz Besonderes / Home Stories) – Dir. Eva Trobisch
    Con Frida Hornemann, Max Riemelt, Eva Löbau, Gina Henkel, Rahel Ohm
    Alemania, 2026
    Estreno mundial
  7. Todos aman a Bill Evans (Everybody Digs Bill Evans) – Dir. Grant Gee
    Con Anders Danielsen Lie, Bill Pullman, Laurie Metcalf
    Irlanda / Reino Unido, 2026
    Estreno mundial
  8. Cartas amarillas (Gelbe Briefe / Yellow Letters) – Dir. İlker Çatak
    Con Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas
    Alemania / Francia / Turquía, 2026
    Estreno mundial
  9. Josephine – Dir. Beth de Araújo
    Con Channing Tatum, Gemma Chan, Mason Reeves, Phillip Ettinger, Syra McCarthy
    EE. UU., 2025
    Estreno internacional
  10. Salvación (Kurtuluş) – Dir. Emin Alper
    Con Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş
    Turquía / Francia / Países Bajos / Grecia / Suecia / Arabia Saudita, 2026
    Estreno mundial
  11. Mi esposa llora (Meine Frau weint / My Wife Cries) – Dir. Angela Schanelec
    Con Vladimir Vulević, Agathe Bonitzer, Birte Schnöink
    Alemania / Francia, 2026
    Estreno mundial
  12. Moscas (Flies) – Dir. Fernando Eimbcke
    Con Teresita Sánchez, Bastian Escobar, Hugo Ramírez
    México, 2026
    Estreno mundial
  13. Nina Roza – Dir. Geneviève Dulude-de Celles
    Con Galin Stoev, Ekaterina Stanina, Sofia Stanina, Michelle Tzontchev
    Canadá / Italia / Bulgaria / Bélgica, 2026
    Estreno mundial
  14. Reina en el mar (Queen at Sea) – Dir. Lance Hammer
    Con Juliette Binoche, Tom Courtenay, Anna Calder-Marshall, Florence Hunt
    Reino Unido / EE. UU., 2026
    Estreno mundial
  15. Rose – Dir. Markus Schleinzer
    Con Sandra Hüller, Caro Braun, Marisa Growaldt, Godehard Giese, Augustino Renken
    Austria / Alemania, 2026
    Estreno mundial
  16. Poda de rosales (Rosebush Pruning) – Dir. Karim Aïnouz
    Con Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Pamela Anderson
    Italia / Alemania / España / Reino Unido, 2026
    Estreno mundial
  17. Soumsoum, la noche de las estrellas (Soumsoum, la nuit des astres) – Dir. Mahamat-Saleh Haroun
    Con Maïmouna Miawama, Ériq Ebouaney, Achouackh Abakar Souleymane
    Francia / Chad, 2026
    Estreno mundial
  18. El hombre más solitario del pueblo (The Loneliest Man in Town) – Dirs. Tizza Covi, Rainer Frimmel
    Con Alois Koch, Brigitte Meduna, Alfred Blechinger, Flurina Schneider
    Austria, 2026
    Estreno mundial
  19. Wolfram – Dir. Warwick Thornton
    Con Deborah Mailman, Erroll Shand, Joe Bird, Thomas M Wright, Ferdinand Hoang
    Australia, 2025
    Estreno internacional
  20. No somos extraños (Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren / We Are All Strangers) – Dir. Anthony Chen
    Con Yeo Yann Yann, Koh Jia Ler, Andi Lim, Regene Lim
    Singapur, 2026
    Estreno mundial
  21. YO: El amor es un ave rebelde (YO Love is a Rebellious Bird) – Dirs. Anna Fitch, Banker White
    Con Yolanda Shea
    EE. UU., 2026
    Estreno mundial | Documental
  22. Nacida en la noche (Yön Lapsi / Nightborn) – Dir. Hanna Bergholm
    Con Seidi Haarla, Rupert Grint
    Finlandia / Lituania / Francia / Reino Unido, 2026
    Estreno mundial

