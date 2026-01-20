Escenario
Oso de Oro 2026: películas latinas competirán en la 76 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín
Una nueva edición de la Berlinale se alista para presentar propuestas frescas en arte y cine. En esta ocasión, tres películas latinoamericanas competirán por el Oso de Oro.
El 76 Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) se celebra del 12 al 22 de febrero de 2026 en Berlín. (Foto Prensa Libre: EFE)
Con alrededor de 200 películas proyectadas por edición, el Festival Internacional de Cine de Berlín se ha consolidado como uno de los certámenes públicos más grandes del mundo. Esta 76 edición presentará cintas latinoamericanas que competirán por los Osos de Oro, uno de los máximos galardones del evento.
Cada año, el festival atrae a miles de visitantes de todo el mundo y se ha posicionado como un referente del cine global. Desde su inicio, en 1951, este espacio buscó ofrecer perspectiva a su público; con el tiempo, se ha convertido en un punto de intercambio intercultural.
El certamen, que convoca a estrellas del cine internacional y apuesta por nuevos talentos cinematográficos, presentará este año películas como Moscas, del mexicano Fernando Eimbcke; Rosebush Pruning, del brasileño Karim Aïnouz, y Josephine, de la brasileño-estadounidense Beth de Araújo.
Estas tres producciones de América Latina competirán por el Oso de Oro y Plata junto a otras propuestas. Según detalla la página principal del festival, un total de 22 películas buscarán este reconocimiento.
El evento, que se iniciará el 12 de febrero y se extenderá hasta el 22 del mismo mes, contará con diversas propuestas, géneros y actores que buscarán exponer sus nuevas apuestas cinematográficas. En cuanto al Oso de Oro, también están nominadas una ópera prima, una película de animación y un documental.
Películas latinoamericanas nominadas
Tres películas representarán a América Latina en esta nueva edición del festival y buscarán el Oso de Oro.
Moscas
En Moscas, Olga acoge en su apartamento a un inquilino cuya esposa recibe tratamiento en un hospital cercano. Sin avisar, él introduce a su hijo de nueve años en la habitación. A medida que sus vidas se entrelazan, el mundo ordenado de Olga comienza a tambalearse.
Rosebush Pruning
Rosebush Pruning, coproducción entre Italia, Alemania, España y Reino Unido, reúne a Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning y Pamela Anderson en una historia de tensión familiar y revelaciones inesperadas.
La trama se sitúa en una lujosa casa española donde cuatro hermanos estadounidenses —Jack, Ed, Anna y Robert— viven rodeados de riqueza y aislamiento. Todo cambia cuando Jack decide mudarse con su novia y Ed descubre un secreto que pone en duda la muerte de su madre. A partir de entonces, los vínculos familiares comienzan a desmoronarse.
Josephine
Producida en Estados Unidos y protagonizada por Channing Tatum, Gemma Chan, Mason Reeves, Phillip Ettinger y Syra McCarthy, Josephine narra la historia de una niña de ocho años que presencia un crimen en el Golden Gate Park y reacciona con violencia para protegerse.
El impacto del suceso sacude también a sus padres, quienes, decididos a buscar justicia, luchan por recuperar la seguridad y estabilidad de su familia.
22 películas competirán por los Osos de Oro y de Plata
“¡Hay producciones de 28 países representados! Veinte películas son estrenos mundiales. Nueve han sido dirigidas o codirigidas por mujeres. Catorce cineastas han presentado obras previamente en la Berlinale”, destaca la página oficial del festival.
Películas en competencia:
- Un nuevo amanecer (A New Dawn) – Dir. Yoshitoshi Shinomiya
Japón / Francia, 2025
Estreno mundial | Película debut | Animación
- En el mar (At the Sea) – Dir. Kornél Mundruczó
Con Amy Adams, Murray Bartlett, Chloe East, Brett Goldstein, Dan Levy
EE. UU. / Hungría, 2026
Estreno mundial
- En voz baja (À voix basse / In a Whisper) – Dir. Leyla Bouzid
Con Eya Bouteraa, Hiam Abbass, Marion Barbeau
Francia / Túnez, 2026
Estreno mundial
- Dao – Dir. Alain Gomis
Con Katy Correa, D’Johé Kouadio, Samir Guesmi
Francia / Senegal / Guinea-Bissau, 2026
Estreno mundial
- Polvo (Dust) – Dir. Anke Blondé
Con Arieh Worthalter, Jan Hammenecker
Bélgica / Polonia / Grecia / Reino Unido, 2026
Estreno mundial
- Algo muy especial (Etwas ganz Besonderes / Home Stories) – Dir. Eva Trobisch
Con Frida Hornemann, Max Riemelt, Eva Löbau, Gina Henkel, Rahel Ohm
Alemania, 2026
Estreno mundial
- Todos aman a Bill Evans (Everybody Digs Bill Evans) – Dir. Grant Gee
Con Anders Danielsen Lie, Bill Pullman, Laurie Metcalf
Irlanda / Reino Unido, 2026
Estreno mundial
- Cartas amarillas (Gelbe Briefe / Yellow Letters) – Dir. İlker Çatak
Con Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas
Alemania / Francia / Turquía, 2026
Estreno mundial
- Josephine – Dir. Beth de Araújo
Con Channing Tatum, Gemma Chan, Mason Reeves, Phillip Ettinger, Syra McCarthy
EE. UU., 2025
Estreno internacional
- Salvación (Kurtuluş) – Dir. Emin Alper
Con Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş
Turquía / Francia / Países Bajos / Grecia / Suecia / Arabia Saudita, 2026
Estreno mundial
- Mi esposa llora (Meine Frau weint / My Wife Cries) – Dir. Angela Schanelec
Con Vladimir Vulević, Agathe Bonitzer, Birte Schnöink
Alemania / Francia, 2026
Estreno mundial
- Moscas (Flies) – Dir. Fernando Eimbcke
Con Teresita Sánchez, Bastian Escobar, Hugo Ramírez
México, 2026
Estreno mundial
- Nina Roza – Dir. Geneviève Dulude-de Celles
Con Galin Stoev, Ekaterina Stanina, Sofia Stanina, Michelle Tzontchev
Canadá / Italia / Bulgaria / Bélgica, 2026
Estreno mundial
- Reina en el mar (Queen at Sea) – Dir. Lance Hammer
Con Juliette Binoche, Tom Courtenay, Anna Calder-Marshall, Florence Hunt
Reino Unido / EE. UU., 2026
Estreno mundial
- Rose – Dir. Markus Schleinzer
Con Sandra Hüller, Caro Braun, Marisa Growaldt, Godehard Giese, Augustino Renken
Austria / Alemania, 2026
Estreno mundial
- Poda de rosales (Rosebush Pruning) – Dir. Karim Aïnouz
Con Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Pamela Anderson
Italia / Alemania / España / Reino Unido, 2026
Estreno mundial
- Soumsoum, la noche de las estrellas (Soumsoum, la nuit des astres) – Dir. Mahamat-Saleh Haroun
Con Maïmouna Miawama, Ériq Ebouaney, Achouackh Abakar Souleymane
Francia / Chad, 2026
Estreno mundial
- El hombre más solitario del pueblo (The Loneliest Man in Town) – Dirs. Tizza Covi, Rainer Frimmel
Con Alois Koch, Brigitte Meduna, Alfred Blechinger, Flurina Schneider
Austria, 2026
Estreno mundial
- Wolfram – Dir. Warwick Thornton
Con Deborah Mailman, Erroll Shand, Joe Bird, Thomas M Wright, Ferdinand Hoang
Australia, 2025
Estreno internacional
- No somos extraños (Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren / We Are All Strangers) – Dir. Anthony Chen
Con Yeo Yann Yann, Koh Jia Ler, Andi Lim, Regene Lim
Singapur, 2026
Estreno mundial
- YO: El amor es un ave rebelde (YO Love is a Rebellious Bird) – Dirs. Anna Fitch, Banker White
Con Yolanda Shea
EE. UU., 2026
Estreno mundial | Documental
- Nacida en la noche (Yön Lapsi / Nightborn) – Dir. Hanna Bergholm
Con Seidi Haarla, Rupert Grint
Finlandia / Lituania / Francia / Reino Unido, 2026
Estreno mundial