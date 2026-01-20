Oso de Oro 2026: películas latinas competirán en la 76 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín

Con alrededor de 200 películas proyectadas por edición, el Festival Internacional de Cine de Berlín se ha consolidado como uno de los certámenes públicos más grandes del mundo. Esta 76 edición presentará cintas latinoamericanas que competirán por los Osos de Oro, uno de los máximos galardones del evento.

Cada año, el festival atrae a miles de visitantes de todo el mundo y se ha posicionado como un referente del cine global. Desde su inicio, en 1951, este espacio buscó ofrecer perspectiva a su público; con el tiempo, se ha convertido en un punto de intercambio intercultural.

El certamen, que convoca a estrellas del cine internacional y apuesta por nuevos talentos cinematográficos, presentará este año películas como Moscas, del mexicano Fernando Eimbcke; Rosebush Pruning, del brasileño Karim Aïnouz, y Josephine, de la brasileño-estadounidense Beth de Araújo.

Estas tres producciones de América Latina competirán por el Oso de Oro y Plata junto a otras propuestas. Según detalla la página principal del festival, un total de 22 películas buscarán este reconocimiento.

El evento, que se iniciará el 12 de febrero y se extenderá hasta el 22 del mismo mes, contará con diversas propuestas, géneros y actores que buscarán exponer sus nuevas apuestas cinematográficas. En cuanto al Oso de Oro, también están nominadas una ópera prima, una película de animación y un documental.

Películas latinoamericanas nominadas

Tres películas representarán a América Latina en esta nueva edición del festival y buscarán el Oso de Oro.

Moscas

En Moscas, Olga acoge en su apartamento a un inquilino cuya esposa recibe tratamiento en un hospital cercano. Sin avisar, él introduce a su hijo de nueve años en la habitación. A medida que sus vidas se entrelazan, el mundo ordenado de Olga comienza a tambalearse.

Rosebush Pruning

Rosebush Pruning, coproducción entre Italia, Alemania, España y Reino Unido, reúne a Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning y Pamela Anderson en una historia de tensión familiar y revelaciones inesperadas.

La trama se sitúa en una lujosa casa española donde cuatro hermanos estadounidenses —Jack, Ed, Anna y Robert— viven rodeados de riqueza y aislamiento. Todo cambia cuando Jack decide mudarse con su novia y Ed descubre un secreto que pone en duda la muerte de su madre. A partir de entonces, los vínculos familiares comienzan a desmoronarse.

Josephine

Producida en Estados Unidos y protagonizada por Channing Tatum, Gemma Chan, Mason Reeves, Phillip Ettinger y Syra McCarthy, Josephine narra la historia de una niña de ocho años que presencia un crimen en el Golden Gate Park y reacciona con violencia para protegerse.

El impacto del suceso sacude también a sus padres, quienes, decididos a buscar justicia, luchan por recuperar la seguridad y estabilidad de su familia.

22 películas competirán por los Osos de Oro y de Plata

“¡Hay producciones de 28 países representados! Veinte películas son estrenos mundiales. Nueve han sido dirigidas o codirigidas por mujeres. Catorce cineastas han presentado obras previamente en la Berlinale”, destaca la página oficial del festival.

Películas en competencia: