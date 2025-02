Paquita la del Barrio: Dónde y cuándo será el homenaje póstumo a la cantante mexicana

Desde el lugar donde cosechó sus mayores éxitos musicales e inició su carrera como solista, Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, recibirá un homenaje póstumo en "Casa Paquita", el restaurante de su propiedad ubicado en la Ciudad de México.

El evento está programado para el próximo viernes 21 de febrero en Zarco 202, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, donde vecinos, seguidores y amigos podrán despedir a la intérprete de "Rata de dos patas".

La decisión de realizar este homenaje surgió luego de que la familia de Paquita la del Barrio pidiera respeto y privacidad tras su fallecimiento por un aparente infarto fulminante, ocurrido el pasado lunes 17 de febrero en su residencia en Alto Lucero, Veracruz. En un primer momento, sus seres queridos optaron por un duelo íntimo, pero ahora han abierto este espacio para que sus seguidores también puedan rendirle tributo desde su segundo hogar.

Detalles del homenaje póstumo a Paquita la del Barrio

Según informó Francisco Torres, representante de Paquita la del Barrio, los preparativos para su homenaje póstumo se iniciarán en la Ciudad de México, a la espera de que su familia traslade sus restos desde su pueblo natal hasta la capital mexicana, una vez que se complete el proceso de cremación.

El itinerario de los servicios funerarios de la Reina del Pueblo ha sido publicado, con las siguientes fechas clave:

Martes 18 de febrero: Se llevará a cabo la cremación del cuerpo a las 20 horas (hora de Guatemala) .

Se llevará a cabo la a las . Miércoles 19 de febrero: La familia le rendirá un homenaje privado en su casa de Alto Lucero, Veracruz .

La familia le rendirá en su casa de . Jueves 20 de febrero: Familiares y amigos cercanos prepararán el traslado de sus cenizas a la Ciudad de México .

Familiares y amigos cercanos prepararán el traslado de sus cenizas a la . Viernes 21 de febrero: Se realizará el homenaje público en Casa Paquita, donde seguidores y amigos podrán despedir a la intérprete de Rata de dos patas.

Funeral privado y homenaje nacional

Durante una conferencia de prensa, Francisco Torres confirmó que el funeral de Paquita la del Barrio se llevará a cabo de manera privada en su natal Veracruz, exclusivamente para familiares y allegados. Sin embargo, el homenaje en Ciudad de México será un evento de alcance nacional, permitiendo que el público le rinda tributo a la icónica cantante.

Casa Paquita: Un lugar icónico en la vida de Paquita la del Barrio

La decisión de realizar el homenaje póstumo en Casa Paquita responde a la importancia que este lugar tuvo en la vida y carrera de la cantante. Para Paquita la del Barrio, este restaurante representó su lucha, superación personal y profesional, siendo un símbolo de su trayectoria en la música y su vida amorosa.

El restaurante fue fundado en la década de 1970, tras un momento crucial en la vida de la artista. Luego de ser engañada por su primera pareja, Miguel Gerardo Martínez, quien le ocultó que estaba casado, Paquita huyó con sus dos hijos a la Ciudad de México en busca de un nuevo comienzo.

A su llegada, comenzó a trabajar como cantante en un restaurante junto a su hermana, formando el dueto “Las Golondrinas”. Sin embargo, el grupo se separó años después, cuando Paquita inició una nueva relación sentimental.

Fue en la década de 1980, mientras estaba con Alfonso Martínez, que Paquita fundó Casa Paquita, el restaurante que impulsó su carrera artística y la llevó a alcanzar la fama mundial. Es por ello que, como un homenaje a su legado, sus restos regresarán al lugar donde inició su camino hacia el éxito.

Recordada con amor

La intérprete de "Tres Veces Te Engañé", Paquita la del Barrio, fue consultada en una ocasión sobre cómo le gustaría ser recordada al partir. Con su característico estilo sincero y directo, respondió que esperaba ser recordada con amor por quienes la querían, y sin preocupación por aquellos a quienes había incomodado.

"Cómo les plazca, como ellos gusten. Si me quisieron, me van a recordar con amor; si no me quisieron, hasta allá me la van a mentar… ni modo", afirmó.

Además, Paquita dejó claro que no deseaba que le cantaran en su funeral, ya que no podía exigir actos de cariño ni a su público ni a su familia.

"No, nada… de nada sirve", respondió al ser cuestionada sobre un posible homenaje póstumo, argumentando que las muestras de afecto debían darse en vida, y no después de la muerte.