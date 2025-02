“Que me recuerden con amor”: La última petición de Paquita la del Barrio antes de partir

Tras años de lucha contra problemas de movilidad causados por complicaciones en el nervio ciático, este 17 de febrero, un comunicado anunció el fallecimiento de Paquita la del Barrio. Con su partida, resurge un emotivo recuerdo de cuando la artista fue consultada sobre cómo le gustaría ser recordada.

En el 2017, durante una entrevista en el programa "El Minuto que Cambió mi Destino" con Gustavo Adolfo Infante, la intérprete reveló su deseo: ser recordada con amor.

Cuando se le preguntó sobre el legado que dejaría, respondió con su característico sentido del humor y sinceridad: “Cómo les plazca, como ellos gusten. Si me quisieron, me van a recordar con amor; si no me quisieron, hasta allá me la van a mentar… ni modo”, afirmó.

La intérprete, también conocida como "La Reina del Pueblo", declaró en aquella entrevista que no deseaba que le cantaran en su velorio, pues lo único que esperaba era ser recordada con amor por su público, su familia y quienes la acompañaron a lo largo de su carrera.

Cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó qué canción le gustaría escuchar en su despedida, Paquita la del Barrio respondió con firmeza: "No, nada… de nada sirve". Para ella, ese no era un acto que pudiera pedir o exigir, pues creía que las muestras de cariño debían darse en vida.

Además, confesó que nunca cantaba a sus muertos, sino que los recordaba con amor. Su voz, aseguró, sería su verdadero legado, y más allá de sus letras, quedaría en la memoria de quienes la admiraron.

Problemas de salud de Paquita la del Barrio

Se hizo de conocimiento público que Paquita la del Barrio padecía fuertes dolencias derivadas de problemas de salud con los que luchó durante años.

En un principio, se sabía que la intérprete de "Rata de dos patas" tenía dificultades para moverse debido a complicaciones con su nervio ciático, una condición que incluso la llevó a considerar retirarse de los escenarios, aunque finalmente decidió continuar con su carrera.

Según varios medios mexicanos, Paquita la del Barrio habría sufrido una trombosis pulmonar, lo que agravó sus problemas de salud en los últimos años. Posteriormente, en 2024, se cree que padeció una infección pulmonar, lo que la llevó a necesitar respiración asistida durante un tiempo. Sin embargo, hasta el momento, su familia no ha confirmado oficialmente estas versiones.

Hasta el momento, su familia no ha divulgado las causas de su muerte. A través de un comunicado, pidieron respeto y privacidad para sobrellevar el duelo.

"En este momento de gran dolor, pedimos de la manera más respetuosa a todos los medios de comunicación y a la opinión pública que nos brinden espacio y comprensión para que su familia pueda vivir el duelo en privacidad", expresaron en el mensaje.

“Falleció dormida”

Según informó la periodista mexicana Flor Rubio, Paquita la del Barrio falleció en su casa en Veracruz durante la noche. De acuerdo con su reporte, la cantante se retiró a su alcoba a dormir y, a la mañana siguiente, sus familiares la encontraron sin vida.

Rubio también reveló que, antes de su fallecimiento, Paquita se estaba preparando para regresar a Ciudad de México, donde tenía programado un concierto. Además, su representante, Francisco Torres, mencionó que la cantante solo había comentado que sentía dolores en el cuerpo, sin dar señales de una complicación grave.

Velorio de Paquita la del Barrio

Según información difundida por medios de comunicación mexicanos, Paquita la del Barrio será velada en una ceremonia privada en su natal Alto Lucero, Veracruz, donde posteriormente será cremada.

Se especula que sus cenizas podrían ser trasladadas a Ciudad de México para rendirle un homenaje póstumo, aunque esta información aún no ha sido confirmada por su familia.