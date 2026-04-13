“Para mí fuiste todo y para ti no fui nada”: ex de Maluma habla de infidelidad y le envía mensaje

La actriz colombojaponesa Akemi Nakamura confesó detalles de su relación con Juan Luis Londoño, conocido en el medio artístico como Maluma, y destacó que durante sus ocho años de relación hubo infidelidades de su parte e incluso lo acusó de humillarla.

A ocho años de su ruptura, Nakamura reveló datos de su relación luego de pasar tiempo distante del tema, según destaca Infobae. Fue en medio de una actividad durante su participación en un reality show chileno donde compartió cómo se sintió en la relación.

“Estas palabras que nunca he dicho abiertamente son para Juan Luis”, inició la confesión la actriz, mientras reconocía que desde la ruptura con el cantante extraña una relación que la “haga vibrar”.

Destacó en su relato que extraña una conexión emocional de este tipo; más allá de las “infidelidades”, señaló la falta de agradecimiento y lealtad que vivió, confesión que llamó la atención de usuarios en redes sociales.

Mientras leía su carta, Akemi Nakamura destacó que, pese a que la “ridiculizara, humillara y pisoteara todo lo que había construido”, él merece estar donde está y tener la fama que tiene.

“Sé todo lo que luchaste por eso”, resaltó, mientras expresó su admiración hacia el cantante. “Eres una de las personas que más marcó mi vida”, añadió, al tiempo que recordó que cada vez que recibe un abrazo de su parte le “vuelve el alma al cuerpo”.

“Para mí fuiste todo y para ti no fui nada. Me perdono por haber permitido tanto y te agradezco por sacar lo mejor de mí”, cerró su mensaje la modelo durante la actividad, que consistía en dirigir una carta a alguien a quien extrañaran, según comparte Infobae.

Su mensaje, dirigido al Maluma que ella conoció y del que se enamoró, atrajo la atención de los fanáticos del cantante y abrió conversación en redes sociales sobre el tema de la infidelidad.

Tras la ruptura de Maluma y la modelo, internautas señalaron que la canción “Marinero”, del artista, estaría dedicada a ella; sin embargo, Akemi Nakamura aseguró que no se sentía identificada con dicha historia, según recopila Infobae.