Escenario

Peso Pluma rompe esquemas: primer mexicano como embajador de la Semana de la Moda de Nueva York

El 11 de septiembre, Peso Pluma participará junto a Young Miko y Anok Yai en el lanzamiento de la Semana de la Moda.

Imagen de referencia. Peso Pluma es el primer mexicano en ser nombrado embajador de la Semana de la Moda de Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE).

El cantante mexicano Peso Pluma se convirtió en el primer mexicano en la historia en ser nombrado embajador de la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW), evento que arranca el jueves 11 de septiembre. En un comunicado, el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) oficializó el título del artista.

En la publicación, se anunció que Peso Pluma, como la imagen de la NYFW, asistirá al lanzamiento de la temporada Primavera/Verano 2026, acompañado del presidente del CFDA Thom Brown, los diseñadores Anna Sui y Michael Kors, la modelo Anok Yai y la cantante puertorriqueña Young Miko.

Además, el mexicano participará del NYFW Live, las transmisiones desde el Rockefeller Center donde se muestran las presentaciones de los diseñadores estadounidenses anunciando colecciones para la siguiente temporada.

GQ México destacó la trayectoria de Peso Pluma, cantante con más de 38 millones de oyentes mensuales en Spotify. Reportan que, en 2024, ganó un Grammy por su álbum Génesis, el cual ha presentado en diversos eventos en Estados Unidos, como el Governor’s Ball y los VMAs.

El cantante realizó su primera visita a la Semana de la Moda de Nueva York a principios de este año, siendo uno de los invitados especiales a la presentación de Otoño/Invierno de Thom Brown.

Este septiembre, distintas presentaciones se apropiarán de Nueva York, con la visita de diseñadores reconocidos. Figuras célebres del evento como Ralph Lauren y Carolina Herrera no participarán. El primero realizará un evento fuera de la planificación de la Semana de la Moda.

