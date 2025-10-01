Pianistas guatemaltecos brillan en Turquía: Yahaira Tubac y Roberto Pérez Chamalé se presentan en escenario internacional

Las notas musicales guatemaltecas resonaron en suelo turco gracias al recital brindado por Yahaira Tubac y Roberto Pérez Chamalé en el CSO de Ankara.

El concierto se efectuó el 28 de septiembre, como parte del Festival de los Caminos Culturales, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de Türkiye, informó Eduardo Hernández, embajador de Guatemala en ese país.

Según Hernández, el repertorio de Tubac incluyó melodías clásicas europeas y piezas guatemaltecas para marimba. Pérez Chamalé, por su parte, presentó un programa de música académica guatemalteca, resultado de su labor de investigación.

Asimismo, el pianista compuso arreglos a cuatro manos especialmente para los conciertos. Ambas interpretaciones fueron bien recibidas por el público turco, entre ellas Katibim, así como versiones de Ferrocarril de los Altos y Luna de Xelajú.

¿Quiénes son Yahaira Tubac y Roberto Pérez Chamalé?

Yahaira Tubac es una joven pianista guatemalteca de origen maya kaqchikel. En sus redes sociales oficiales ha compartido sus experiencias, entre ellas esta presentación en Ankara. En su cuenta de Facebook, expresó:

“Gracias a la invitación del señor embajador Eduardo Hernández y el apoyo incondicional de Stephanie García, fueron dos conciertos de éxito. Fue un honor tocar junto al maestro y amigo Roberto Pérez Chamalé”.

Pérez Chamalé, también pianista guatemalteco de origen kaqchikel, se dedica a la difusión de la música pianística de compositores nacionales. En sus redes, agradeció la oportunidad:

“Muchas gracias al señor embajador Eduardo Hernández y a la Embajada de Guatemala en Türkiye por la invitación y organización de los conciertos para presentarnos con Yahaira Tubac en Turquía. Muchas gracias por el apoyo al arte guatemalteco”.