Picasso: obra valorada en más de US$1 millón fue entregada por solo US$117

La obra Tête de Femme, del artista español Pablo Picasso, valorada en más de US$1 millón, se entregó por solo US$117 en París, Francia.

La obra fue el premio del sorteo 1 Picasso por 100 euros, que ofrecía a los participantes la posibilidad de ganar la pintura. Cada boleto costaba 100 euros, unos Q900, y los fondos recaudados están destinados a la Fundación para la Investigación del Alzheimer, en Europa.

De los 120 mil boletos vendidos, resultó ganador el número 94,715, comprado por Ari Hodara. Cuando recibió la llamada en la que los organizadores le notificaron que había ganado la obra, Hodara, quien es amante del arte en París, no podía creerlo y pensó que se trataba de un engaño.

Péri Cochin, una de las organizadoras, tuvo que cambiar a videollamada para mostrarle a Hodara que el sorteo se realizaba en directo y con público presente.

“Me quedé muy, muy sorprendido; fue muy emocionante. Es un sueño; nunca pensé que llegaría a poseer un Picasso. No está al alcance de mis posibilidades económicas. Normalmente, solo los vería en un museo”, dijo el ganador a CNN.

LaTête de Femme fue pintada por Picasso en 1941, cuando se encontraba en París. Tiene unos 38 centímetros de alto y 25 de ancho, y muestra a una mujer en tonalidades de gris con una expresión intencionalmente distorsionada.

Según Hodara, aún evalúa si conservará la obra en su hogar o dejará que permanezca un tiempo más en la bóveda de Christie’s, la casa de subastas que organizó el sorteo. El ganador del primer sorteo decidió exponer su premio en un museo.

Esta es la tercera edición de la campaña 1 Picasso por €100, cada una con un objetivo diferente. La primera se realizó en el 2013, en busca de la preservación de Tiro, ciudad histórica en el sur del Líbano, y la segunda fue en el 2020 para apoyar los programas de acceso a agua potable e higiene durante la pandemia del covid-19.

El ganador fue notificado por videollamada, donde vio el número de su boleto en la pantalla. (Foto Prensa Libre: EFE)

El nieto de Picasso, Olivier Widmaier Picasso, contó a CNN que su abuelo creó Tête de Femme en el mismo estudio donde pintó su obra maestra, el “Guernica”; sin embargo, considera que vale mucho más de US$1 millón, “por lo tanto, será realmente un gran premio”, dijo.

Agregó que está seguro de que su abuelo habría apoyado la iniciativa de 1 Picasso por €100, pues fue pionero en muchos aspectos y siempre mostró interés por involucrarse en proyectos novedosos.

Otras obras del artista se han subastado por más de 179 millones de dólares, como “Les Femmes d’Alger (Version ‘O’)”, vendida en el 2015.