Este miércoles, la NFL anunció que Netflix tendrá los derechos exclusivos de dos juegos de la emblemática jornada de Navidad como parte de un acuerdo por tres años cuyos detalles financieros no se especificaron.

Uno de los partidos lo protagonizarán los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce, vigentes campeones de la NFL, frente a los Pittsburgh Steelers y el otro los Houston Texans ante los Baltimore Ravens.

“No hay eventos anuales en directo, deportivos o de otro tipo, que se puedan comparar con la audiencia que atrae el football americano. Estamos muy emocionados de que los partidos del día de Navidad de la NFL sólo estén en Netflix“, dijo en un comunicado la directora de contenidos de la plataforma, Bela Bajaria.

Hasta el momento, la oferta deportiva de Netflix se ha enfocado principalmente en la producción de series documentales de competencias como la propia NFL, Fórmula 1 o tenis.

Sin embargo, la plataforma va poco a poco incursionando en los eventos en vivo, como la exhibición tenística que realizaron los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en marzo en Las Vegas o el combate de boxeo que sostendrán el legendario Mike Tyson y el ‘youtuber’ Jake Paul el 20 de julio.

De su lado, la NFL apuesta cada vez más por ampliar su alcance a través de las redes de ‘streaming’, como ya comenzó a hacer en 2022 con el partido de los jueves en Amazon Prime.

