Premio Princesa de Asturias reconoce a Studio Ghibli por sus historias universales

El estudio j aponés de animación Studio Ghibli confirmó que ha recibido la noticia sobre su Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, anunciado la víspera en España, y evitó hacer más comentarios hasta confirmar más detalles con los organizadores.



Studio Ghibli, fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, ha realizado más de una veintena de largometrajes, muchos de los cuales fueron éxitos internacionales, como la oscarizada ‘Sen to Chihiro no kamikakushi’’ (El viaje de Chihiro/Spirited Away, 2001).



La portavoz del estudio cofundado por Miyazaki, de 85 años y reacio a eventos y viajes internacionales, dijo que aún no podían entrar en detalles sobre el galardón porque habían recibido la noticia hace poco y seguían averiguando los detalles.



El premio se anunció al final de la conocida como “Semana Dorada” vacacional japonesa, de modo que las oficinas tokiotas de Ghibli permanecían cerradas, según pudo comprobar EFE.



El acta del jurado, hecha pública en Oviedo (norte de España), señala que, con sus películas, Studio Ghibli ha transformado la creatividad en conocimiento y comunicación mediante un proceso artesanal de gran imaginación con el que ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas.



Sus películas, a través de la empatía, la tolerancia y la amistad y el respeto por las personas y la naturaleza, han trascendido generaciones y fronteras hasta convertirse en un referente para los desafíos de la sociedad globalizada con un cine que ensalza la belleza de lo cotidiano, según el jurado.



Studio Ghibli se ha convertido en el séptimo premiado japonés en las 46 ediciones de los galardones y toma el relevo del filósofo alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han en el apartado de Comunicación y Humanidades, que en los últimos años distinguió a la cineasta franco-iraní Marjane Satrapi, el filósofo italiano Nuccio Ordine, el escritor polaco Adam Michnik o la periodista estadounidense Gloria Steinem.



La de Comunicación y Humanidades ha sido la segunda de las ocho categorías en fallarse este año tras la de las Artes, que fue para la cantante y escritora estadounidense Patti Smith.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año llegan a su cuadragésimo sexta edición, se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.