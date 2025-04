¿El Studio Ghibli puede demandar a usuarios por crear imágenes en este estilo?

Studio Ghibli es uno de los estudios de animación más reconocidos en el mundo. Ha inspirando a cineastas y público durante los últimos 30 años con historias con calidad visual.

Bajo la brillante dirección de los visionarios directores de animación Hayao Miyazaki e Isao Takahata, y el productor Toshio Suzuki, las películas del estudio son conocidas por clásicos atemporales como Mi vecino Totoro, Kiki: Entregas a domicilio y Ponyo; y han ganado innumerables premios internacionales, incluyendo un Óscar a la Mejor Película de Animación por El viaje de Chihiro y El niño y la garza, así como cinco nominaciones adicionales al Óscar por El castillo ambulante, El viento se levanta, El cuento de la princesa Kaguya, El recuerdo de Marnie y La tortuga roja.

En las últimas horas este estudio se ha hecho viral porque la empresa OpenAI, a través de ChatGPT lanzó una manera sencilla de transformar imágenes lanzó una nueva actualización para generar imágenes con estilos de diferentes estudios de animación, entre ellos —y el más popular— Studio Ghibli.

ChatGPT es una plataforma que trabaja con Inteligencia Artificial y permite generar texto e imágenes a partir de indicaciones escritas. A través de comandos simples los usuarios pueden crear ilustraciones. La función se popularizó después que Sam Altman, CEO de OpenAI demostró lo sencillo que era crear estas imágenes.



El uso de esta tecnología impresionó a los usuarios y empezaron a transformar diferentes imágenes de sus personajes favoritos, así como de imágenes personales. Por ahora, la versión gratuita ha limitado que esto se haga. OpenAI suspendió temporalmente esta función por el incremento de la demanda de este servicio.

ChatGPT no es la única que trabaja en esta generación de contenido e imágenes. Midjourney, DALL·E y Stable Diffusion, también ofrecen servicios similares.

Lea más: La Liga Nacional de Guatemala se une al trend de Studio Ghibli

¿Podrían demandar por el uso de las imágenes al estilo Studio Ghibli?

En redes sociales se han dado algunas críticas acerca del uso de la inteligencia artificial y de estas imágenes del Studio Ghibli.

Se habla de una preocupación porque la tecnología sea utilizada sin el consentimiento de los creadores originales. Aunque algunos defienden el hecho que la tecnología de estas nuevas opciones.



Infobae replicó el comentario de periodista colombiana Laura Camila Vargas quien dijo en su cuenta de X. “¿Dónde quedan los derechos de autor? ¿Dónde queda el respeto y el valor por la creatividad humana. Esta, sin duda, es una apropiación del trabajo de artistas sin su consentimiento”.

Por ahora, los representantes de Studio Ghibli no han hecho comentarios. No se conoce si dieron o no autorización para el uso de su estilo.

Se ha dicho que en una ocasión Miyazaki expresó que no desearía que integraran la IA a su trabajo. "Siento que es un insulto a la vida misma", dijo.

Artistas, deportistas y diferentes personalidades han hecho uso de esta nueva modalidad. Incluso Chayanne está entre quienes han hecho su versión.

Carlos Galindo, abogado y notario guatemalteco y experto en marketing digital explica que los derechos de autor son un tema que cambia en cada país. Organizaciones internacionales como la OCDE, la ONU y el G7 han publicado principios de IA, pero estos no imponen obligaciones legales a las empresas. En principio, estas iniciativas fomentan la coherencia entre los miembros de cada organización, pero en la práctica esto no parece haber funcionado. "El resultado es que se de una controversia y que aquello que no está prohibido es posible hacerlo", explica.

"La inteligencia artificial está creciendo y evoluciona rápido, así que es posible que se vaya actualizando o generando una normativa tanto en los países como a nivel internacional", agrega Galindo. El experto agrega que el artista de artes visuales si podría ser afectado por esta tecnología.

El Tiempo de Colombia publicó también que el doctor en Derecho, Carlos Andrés García, explica que “el estilo de animación de Studio Ghibli no está protegido por derechos de autor como tal, pero sus obras específicas sí lo están”. Los personajes, obras, películas, diseños específicos, sí pueden protegerse por las leyes que regulan los derechos de autor, pero el estilo de animación es más abstracto y difícil de proteger legalmente.

El problema se da si se utilizan personajes, escenas o paisajes de las producciones. El experto recomienda utilizar las creaciones solo para fines personales y no para publicitar una marca o producto.

En peligro la privacidad



Galindo explica que una de las problemáticas es que las personas a través de las aplicaciones envían sus datos personales y fotografías y que esto pueda ser mal utilizado.

Según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, al cargar una foto en la plataforma, se otorga a la empresa un consentimiento explícito para utilizar esa información, lo que le da mayor libertad que si simplemente extrajera imágenes de internet bajo el argumento de “interés legítimo”.

Esto significa que, aunque OpenAI asegura que no almacena las fotos de forma permanente, los datos podrían ser utilizados para mejorar sus modelos de inteligencia artificial.

Además, si la imagen subida contiene información sensible —como rostros reconocibles, ubicaciones o detalles personales— existe el riesgo de que estos queden expuestos o sean analizados por el sistema. El propio ChatGPT admite este peligro cuando se le consulta directamente.

Aunque el chatbot de IA afirma que la plataforma está diseñada para proteger la privacidad, recomienda evitar compartir contenido que pueda comprometer la seguridad del usuario.

También ha despertado el debate de reconocer que el uso intensivo de esta función de creación de imágenes tiene un impacto ambiental.