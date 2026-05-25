Premios Estela 2026: Lista completa de los nominados para la décima edición

La décima edición de los Premios Estela, que buscan reconocer a los artistas y grupos guatemaltecos, reveló recientemente la lista de nominados a las diferentes categorías.

Premios Estela revelan a sus nominados para la edición del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Premios Estela)

Desde el 2016, Premios Estela se ha posicionado como los premios a la música celebrados en Guatemala y se han consolidado como uno de los reconocimientos importantes en la región.

De acuerdo con Musicartes y Aginpro, han apoyado estos reconocimientos desde sus inicios, debido a que, como sociedades de gestión colectiva, han puesto empeño y recursos al servicio de este sueño para convertirlo en realidad y fortalecer la industria.

“Con la entrega de más de 40 galardones en cada edición, los Premios Estela nacieron del deseo de promocionar el talento de artistas y productores fonográficos, dando a conocer lo mejor de su trabajo musical y audiovisual”, indicó la organización.

“Hace 10 años era una apuesta, hoy es la plataforma que consolida el futuro de la música en la región”, agregó Pedro Meléndez, director de los premios, el jueves 21 de mayo.

Este año se celebran 10 ediciones de Premios Estela y la gala, que se realizará el 19 de septiembre próximo, promete sorpresas durante una velada con mucha música y emociones.

Lista completa de nominados a los Premios Estela 2026

1. Mejor canción acústica

No.ArtistaCanciónPaís
1Selva volcánÓdiame - La lunaColombia
2Sara CurruchichSoplo De Fuego (De "Cordillera De Fuego" [Canción Original])Guatemala
3Belen ConteParte de míMéxico
4LambourSuaveGuatemala
5Fabiola Roudha Ft. María De SolVuélveme a besarGuatemala
6SeythaMienteEspaña

2. Álbum del año

No.ArtistaÁlbumPaís
1Viernes VerdeSi este es el final...Guatemala
2Bohemia SuburbanaFiel a la mielGuatemala
3CesaredEl proesoVenezuela
4Fábulas Áticas30 aniversarioGuatemala
5AlterUna noche másMéxico
6Andrea MartínezAmborsíaPerú
7Vanessa GarcíaRuidosaEl Salvador
8Cielito FernándezPrimaveraParaguay

3. Mejor canción bachata

No.ArtistaCanciónPaís
1Sebas GarretaTiempo limitadoEspaña
2Cesared y Jc GómezDime comoVenezuela
3Los SkeepersHora y mediaGuatemala
4KeiLloraCosta Rica
5Doble sentidoSiempre serás túPanamá
6El salto del tigreUn poco lonelyGuatemala

4. Mejor canción cumbia

No.ArtistaCanciónPaís
1Malacates Trébol Shop & Los Cumbia StarsLo más lindoGuatemala / Colombia
2Voelín Ft. Kontra MarínCulebraGuatemala
3Los Cumbiamberos 502 De Roberto RodríguezLa hechiceraGuatemala
4Elaine HaroTe equivocasteMéxico
5Big JamesCumbia sin penaGuatemala
6Paola ChucVa quedando atrásGuatemala

5. Mejor canción electrónica

No.ArtistaCanción País
1Alenx BHouse ReligionColombia
2Robert B.Beyond My Sky (Radio Edit)Guatemala
3Diego SisimithFireGuatemala
4Rubén de MadameEmotional ViolinsEspaña
5Chak MasatYoyopoGuatemala

6. Mejor canción featuring

No.ArtistaCanciónPaís
1Fabiola Roudha Ft. Comisario PanteraVuélveme a besarGuatemala
2Gil Lemus Ft. LambourSobrenaturalGuatemala
3Javier Garistú Ft. PotroVe y publícaloGuatemala
4Ohlela, JuthaOtra noche sin tiColombia
5Los Rabanes Ft. JowellHashtagPanamá
6Los Rabanes, Lenox & Charlee WayLa MaskaraPanamá
7Jay Music Ft. Isa SantizoUna oportunidadGuatemala
8Lil Jan Ft. El MejiLA TARARAEspaña

7. Mejor canción gospel

No. ArtistaCanciónPaís
1Jorge Enrique24/7Costa Rica
2Saskia RamosWorship Sessions: Encontré mi lugarGuatemala
3Los Voceros de CristoCantaré a JehováGuatemala
4Malin VillagránAbrirán sus alasGuatemala
5Hillary Benavidez Ft. Coalo ZamoranoÚnicoEstados Unidos
6Gabby Chacón Ft. Coca ChacónUn abrazo al corazónEl Salvador

8. Mejor canción rap

No.ArtistaCanciónPaís
1Pereira116 PulsacionesEl Salvador
2Género SupremoO G’$El Salvador
3Frank AwadPunto y finalEl Salvador
4Raymond Pozo Ft. Melendez LevitaSantoRepública Dominicana
5G Man Ghanjah ManGold DiggaGuatemala
6Lil Boii Ft. JbanditTurnt UpEstados Unidos

9. Mejor canción indie

No.ArtistaCanciónPaís
1Los SkeepersLuismigirlGuatemala
2Irene Mora QuintanarAl vientoMéxico
3MannéeLo que me dasGuatemala
4Glass CollectiveEl sentimiento de ayerGuatemala
5SeythaVita FlumenEspaña
6DimeLas cosas que se rompen solasCosta Rica
7Sofá Kids Ft. Valerie RigaltSeráCosta Rica

10. Mejor canción instrumental

No.ArtistaCanciónPaís
1BrujoSueñosEl Salvador
2Rafael Serrallet Y La Orquesta Filarmónica Nacional De LvivÁngel de luzEspaña
3Marco NavarroBass Do ItCosta Rica
4Edu Vico Featuring Budapest Scoring Orchestra & Adrián GhiardoMemorias de la Tierra (Trémolo)España
5Roberto EstradaLlegaste al fin ("Llegaste al fin… y desde entonces has sido mi norte, mi razón, mi paz")Guatemala

11. Mejor interpretación fememina

No.ArtistaCanciónPaís
1Adria IbauNo me quedaGuatemala
2Saskia RamosWorship Sessions: Encontré mi lugarGuatemala
3TasyaFrenesíColombia
4Sara CurruchichSoplo De Fuego (De "Cordillera De Fuego" [Canción Original])Guatemala
5StorinoCapitulo 5: "El Duelo"Colombia
6BelisaacChristmas Came With YouEstados Unidos
7Marta AlbarracinNo está de másEstados Unidos
8Juanita BoteroAlma rancheraColombia
9Amy PantaleónLa tequileraGuatemala

12. Mejor interpretación masculina

No.ArtistaCanciónPaís
1TenienteHuracánGuatemala
2Los Rabanes, Lenox & Charlee WayLa MaskaraPanamá
3Doble Sentido & HancerYo No Estoy Pa' Eso - Versión MerenguePanamá
4Javier Garistú y PotroVe y PublícaloGuatemala
5KeiLloraCosta Rica
6Armando InfanteLo estoy haciendo malCosta Rica
7Cristian SalgueroTóxicoGuatemala
8DyzakTiempoEstados Unidos

13. Mejor canción jazz

No.ArtistaCanción País
1Marco NavarroTertuliaCosta Rica
2Daniel Arrivillaga MoralesCimientoGuatemala
3Jorge Enrique Feat JoyceeSolo quiero estar contigoCosta Rica
4Roberto EstradaAl caer la tarde ("No existe un momento específico para la inspiración, pero al caer la tarde es una buena opción" Guatemala
5Azul FourcadeNubeMéxico
6Constanza LizVivoRepública Dominicana

14. Mejor canción marimba

No.ArtistaCanciónPaís
1Marimba El ValleAmigos de la marimbaGuatemala
2Marimba El VallePentagrama de HormigoGuatemala
3Héctor Mario Sánchez Ft Mario SánchezVirgen de Concepción ChiquirichapaGuatemala
4Checha y su India MayaAl ritmo del corazónGuatemala
5Edgar CaalOda Al Q'eqchi'Guatemala

15. Mejor canción merengue

No.ArtistaCanciónPaís
1ChatellaNada ContigoColombia
2Los ColeguitasLos TiposVenezuela
3Steffany ConstanzaEl cigarrilloRepública Dominicana
4Sebas GarretaLa radioEspaña
5Doble Sentido & HancerYo no estoy Pa' eso - Versión MerenguePanamá
6WitekoLlegó diciembreGuatemala
7Grupo La TripulaciónQue día es hoyGuatemala
8Capitán EléctricoNo vale naGuatemala

16. Mejor canción metal

No.ArtistaCanciónPaís
1Age Of InsanityCarry OnGuatemala
2Time's ForgottenAlightCosta Rica
3Gazel Ft Carlos Escobedo & Jorge BerceoQuiero despertarCosta Rica
4KaizanNetvorMéxico
5SintagmaCon malas intencionesCosta Rica
6Hijos de maízK´Aak´(Fuego)Guatemala

17. Mejor canción académica

No.ArtistaCanciónPaís
1Rafael Serrallet y La Orquesta Filarmónica Nacional de LvivPetite ValseEspaña
2Mauricio TrabaninoThe TricksterGuatemala
3Raniero PalmHope OrchestratedVenezuela
4Marco NavarroEsperanzaCosta Rica

18. Mejor canción pop agrupación

No.ArtistaCanciónPaís
1TenienteHuracánGuatemala
2Glass CollectiveA mi maneraGuatemala
3Sofá KidsAmor realCosta Rica
4El Tambor de La TribuContigo me siento en el marGuatemala
5Sunday FundayAmor prohibidoGuatemala

19. Mejor canción pop femenino

No.ArtistaCanciónPaís
1Analu Dada, Ana Sofi WIo Feliz 🙂El Salvador
2SeythaAutosabotajeEspaña
3StorinoCapitulo 5: "El Duelo"Colombia
4Fátima PintoUn personajeCosta Rica
5InesEn vistoGuatemala
6Camila OrantesTontaGuatemala
7Elaine HaroTe equivocasteMéxico
8MalehPlatónicoVenezuela
9SuzetteMiami GlowEstados Unidos
10SalitoGym CrushChile

20. Mejor canción pop masculino

No.ArtistaCanciónPaís
1KeiOtra cosaCosta Rica
2CesaredCorazón de piedraVenezuela
3BastianInsanePerú
4Fer VillanuevaSolo en MiamiGuatemala
5MannéeTodo lo que no se veGuatemala
6Gall MiguezBarrio ChinoArgentina
7BalkaEstrellaGuatemala
8VoelinLinda La VidaGuatemala

21. Mejor canción R&B o soul

No.ArtistaCanciónPaís
1Chia CasanovaCorto CircuitoHonduras
2KeiMalaCosta Rica
3Leyva Bebe, Dj Coco MúsicaGiocondaColombia
4Joss AjanelEsa GirlGuatemala
5Diana ValensEspiral descendenteEl Salvador
6Ken KeiterTe puedo cuidarCosta Rica
7Priscilla CastroLentoMéxico

22. Mejor canción reggae

No.ArtistaCanciónPaís
1Jahazielband Ft Jah LoveTu amorVenezuela
2Na'ik MaderaCuéntale tus penas al LagoGuatemala
3Sergio Jaén Feat Chako AcoLoca y sin prisaCosta Rica
4Género SupremoLoco por tiEl Salvador
5Mr. GanjahmanListos Pa’ el momentoGuatemala

23. Mejor canción reguetón

No.ArtistaCanciónPaís
1Aiona SantanaSe notaVenezuela
2Less SajoriMareaditosEl Salvador
3Los Rabanes, Lenox & Charlee WayLa MaskaraPanamá
4Tayl GTRAGuatemala
5Pipo ZachHacerte míaGuatemala
6Jay Music & Ol PalmaMi modeloGuatemala
7Nardelly Featuring B1xolofiEOGuatemala
8AsmedPerrito a poca luzColombia
9Sagel Lumshi / JrizOtra lunaEspaña
107 Muekas & WeedmackerVolandoGuatemala

24. Mejor canción regional

No.ArtistaCanciónPaís
1Javier Garistú y PotroVe y publícaloGuatemala
2AnashelyAntes de tiMéxico
3Mariachi ColonialRecordando mi puertoCosta Rica
4Armando InfanteDesveladoCosta Rica
5Amy PantaleónLa TequileraGuatemala
6Juanita BoteroAlma RancheraColombia
7Pepe López BandNo me quiero acostumbrarEstados Unidos

25. Mejor canción rock

No.ArtistaCanciónPaís
1El Tambor de La TribuBésame Y DespídeteGuatemala
2Bohemia SuburbanaPinta la paredGuatemala
3Viernes VerdeNo queda nadaGuatemala
4Gazel Ft Carlos Escobedo Ft Jorge BerceoQuiero despertarCosta Rica
5AlterTodo estaba bienMéxico
6LegiónAviones de papelGuatemala
7KristalPanic AttackColombia
8Punto&ComaTodoGuatemala
9Lulu CaramelSex, Drugs And Rock & RollCosta Rica

26. Mejor canción salsa

No.ArtistaCanciónPaís
1Alejandro Rincón Y La SalomaNi modoColombia
2Tania MatusMangoMéxico
3Jonathan SamuelVas a llorar por mí Costa Rica
4João José & Tony SuccarUniverso ParaleloEstados Unidos
5Ina PeraltaQue me digan locaEstados Unidos
6Luna Llena Salsa BandDos mundosColombia
7NiahCupidoCosta Rica
8Los Cumbiamberos 502 de Roberto RodríguezHermanos de sangreGuatemala
9Lucía JirauNo debo, pero quieroPuerto Rico

27. Mejor canción trap

No.ArtistaCanciónPaís
1Weedmacker, Shottaz, ZonedoutrecordsAnormalesGuatemala
2DyzakInvictusEstados Unidos
3ElRayoTe entiendoGuatemala
4Less SajoriCon Hielo X FavorEl Salvador
5Hz Bltran, ØwenSdfEl Salvador
6KnneCobardeEspaña
7Dalionbeats, Hellboy, Maeluh, Ronin, Wity MaI Don't CareHonduras
8BalkaAtmósferaGuatemala

28. Mejor canción urbana

No.ArtistaCanciónPaís
1Frank AwadMil X HoraEl Salvador
2Aiona SantanaSe NotaVenezuela
3Los FlamingoTsunamiGuatemala
4Sunday FundayAmor ProhibidoGuatemala
5Danny PaosHeyColombia
6Kei Ft. Luisa Rey & Blazz MusicEncadenadoColombia
7Liced DanielaBésame LentoColombia
8LmentosTequilaGuatemala
9Fer VillanuevaMi nenaEstados Unidos
10PerreokidNa Na NaGuatemala

29. Mejor videoclip

No.ArtistaCanciónPaís
1Bohema SuburbanaPinta la paredGuatemala
2Clara OlóndrizCorona de reyEspaña
3VoelinLinda la vidaGuatemala
4Los Rabanes Ft. JowellHashtagPanamá
5Sunday FundayAmor ProhibidoGuatemala
6Maury Ft. ToledoYa me veránCosta Rica
7Jay Music Ft. Isa SantizoUna oportunidadGuatemala
8Ana VirginiaDisfracesGuatemala
9PapsVete, vuelveColombia
10Elaine HaroTe equivocasteMéxico
11Javier Garistú Ft. PotroVe y publícaloGuatemala
12SuzetteMiami GlowEstados Unidos

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

