Premios Estela 2026: Lista completa de los nominados para la décima edición

Premios Estela revelan a sus nominados para la edición del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Premios Estela)
Desde el 2016, Premios Estela se ha posicionado como los premios a la música celebrados en Guatemala y se han consolidado como uno de los reconocimientos importantes en la región.
De acuerdo con Musicartes y Aginpro, han apoyado estos reconocimientos desde sus inicios, debido a que, como sociedades de gestión colectiva, han puesto empeño y recursos al servicio de este sueño para convertirlo en realidad y fortalecer la industria.
“Con la entrega de más de 40 galardones en cada edición, los Premios Estela nacieron del deseo de promocionar el talento de artistas y productores fonográficos, dando a conocer lo mejor de su trabajo musical y audiovisual”, indicó la organización.
“Hace 10 años era una apuesta, hoy es la plataforma que consolida el futuro de la música en la región”, agregó Pedro Meléndez, director de los premios, el jueves 21 de mayo.
Este año se celebran 10 ediciones de Premios Estela y la gala, que se realizará el 19 de septiembre próximo, promete sorpresas durante una velada con mucha música y emociones.
Lista completa de nominados a los Premios Estela 2026
1. Mejor canción acústica
No.
Artista
Canción
País
1
Selva volcán
Ódiame - La luna
Colombia
2
Sara Curruchich
Soplo De Fuego (De "Cordillera De Fuego" [Canción Original])
Guatemala
3
Belen Conte
Parte de mí
México
4
Lambour
Suave
Guatemala
5
Fabiola Roudha Ft. María De Sol
Vuélveme a besar
Guatemala
6
Seytha
Miente
España
2. Álbum del año
No.
Artista
Álbum
País
1
Viernes Verde
Si este es el final...
Guatemala
2
Bohemia Suburbana
Fiel a la miel
Guatemala
3
Cesared
El proeso
Venezuela
4
Fábulas Áticas
30 aniversario
Guatemala
5
Alter
Una noche más
México
6
Andrea Martínez
Amborsía
Perú
7
Vanessa García
Ruidosa
El Salvador
8
Cielito Fernández
Primavera
Paraguay
3. Mejor canción bachata
No.
Artista
Canción
País
1
Sebas Garreta
Tiempo limitado
España
2
Cesared y Jc Gómez
Dime como
Venezuela
3
Los Skeepers
Hora y media
Guatemala
4
Kei
Llora
Costa Rica
5
Doble sentido
Siempre serás tú
Panamá
6
El salto del tigre
Un poco lonely
Guatemala
4. Mejor canción cumbia
No.
Artista
Canción
País
1
Malacates Trébol Shop & Los Cumbia Stars
Lo más lindo
Guatemala / Colombia
2
Voelín Ft. Kontra Marín
Culebra
Guatemala
3
Los Cumbiamberos 502 De Roberto Rodríguez
La hechicera
Guatemala
4
Elaine Haro
Te equivocaste
México
5
Big James
Cumbia sin pena
Guatemala
6
Paola Chuc
Va quedando atrás
Guatemala
5. Mejor canción electrónica
No.
Artista
Canción
País
1
Alenx B
House Religion
Colombia
2
Robert B.
Beyond My Sky (Radio Edit)
Guatemala
3
Diego Sisimith
Fire
Guatemala
4
Rubén de Madame
Emotional Violins
España
5
Chak Masat
Yoyopo
Guatemala
6. Mejor canción featuring
No.
Artista
Canción
País
1
Fabiola Roudha Ft. Comisario Pantera
Vuélveme a besar
Guatemala
2
Gil Lemus Ft. Lambour
Sobrenatural
Guatemala
3
Javier Garistú Ft. Potro
Ve y publícalo
Guatemala
4
Ohlela, Jutha
Otra noche sin ti
Colombia
5
Los Rabanes Ft. Jowell
Hashtag
Panamá
6
Los Rabanes, Lenox & Charlee Way
La Maskara
Panamá
7
Jay Music Ft. Isa Santizo
Una oportunidad
Guatemala
8
Lil Jan Ft. El Meji
LA TARARA
España
7. Mejor canción gospel
No.
Artista
Canción
País
1
Jorge Enrique
24/7
Costa Rica
2
Saskia Ramos
Worship Sessions: Encontré mi lugar
Guatemala
3
Los Voceros de Cristo
Cantaré a Jehová
Guatemala
4
Malin Villagrán
Abrirán sus alas
Guatemala
5
Hillary Benavidez Ft. Coalo Zamorano
Único
Estados Unidos
6
Gabby Chacón Ft. Coca Chacón
Un abrazo al corazón
El Salvador
8. Mejor canción rap
No.
Artista
Canción
País
1
Pereira
116 Pulsaciones
El Salvador
2
Género Supremo
O G’$
El Salvador
3
Frank Awad
Punto y final
El Salvador
4
Raymond Pozo Ft. Melendez Levita
Santo
República Dominicana
5
G Man Ghanjah Man
Gold Digga
Guatemala
6
Lil Boii Ft. Jbandit
Turnt Up
Estados Unidos
9. Mejor canción indie
No.
Artista
Canción
País
1
Los Skeepers
Luismigirl
Guatemala
2
Irene Mora Quintanar
Al viento
México
3
Mannée
Lo que me das
Guatemala
4
Glass Collective
El sentimiento de ayer
Guatemala
5
Seytha
Vita Flumen
España
6
Dime
Las cosas que se rompen solas
Costa Rica
7
Sofá Kids Ft. Valerie Rigalt
Será
Costa Rica
10. Mejor canción instrumental
No.
Artista
Canción
País
1
Brujo
Sueños
El Salvador
2
Rafael Serrallet Y La Orquesta Filarmónica Nacional De Lviv
Ángel de luz
España
3
Marco Navarro
Bass Do It
Costa Rica
4
Edu Vico Featuring Budapest Scoring Orchestra & Adrián Ghiardo
Memorias de la Tierra (Trémolo)
España
5
Roberto Estrada
Llegaste al fin ("Llegaste al fin… y desde entonces has sido mi norte, mi razón, mi paz")
Guatemala
11. Mejor interpretación fememina
No.
Artista
Canción
País
1
Adria Ibau
No me queda
Guatemala
2
Saskia Ramos
Worship Sessions: Encontré mi lugar
Guatemala
3
Tasya
Frenesí
Colombia
4
Sara Curruchich
Soplo De Fuego (De "Cordillera De Fuego" [Canción Original])
Guatemala
5
Storino
Capitulo 5: "El Duelo"
Colombia
6
Belisaac
Christmas Came With You
Estados Unidos
7
Marta Albarracin
No está de más
Estados Unidos
8
Juanita Botero
Alma ranchera
Colombia
9
Amy Pantaleón
La tequilera
Guatemala
12. Mejor interpretación masculina
No.
Artista
Canción
País
1
Teniente
Huracán
Guatemala
2
Los Rabanes, Lenox & Charlee Way
La Maskara
Panamá
3
Doble Sentido & Hancer
Yo No Estoy Pa' Eso - Versión Merengue
Panamá
4
Javier Garistú y Potro
Ve y Publícalo
Guatemala
5
Kei
Llora
Costa Rica
6
Armando Infante
Lo estoy haciendo mal
Costa Rica
7
Cristian Salguero
Tóxico
Guatemala
8
Dyzak
Tiempo
Estados Unidos
13. Mejor canción jazz
No.
Artista
Canción
País
1
Marco Navarro
Tertulia
Costa Rica
2
Daniel Arrivillaga Morales
Cimiento
Guatemala
3
Jorge Enrique Feat Joycee
Solo quiero estar contigo
Costa Rica
4
Roberto Estrada
Al caer la tarde ("No existe un momento específico para la inspiración, pero al caer la tarde es una buena opción"
Guatemala
5
Azul Fourcade
Nube
México
6
Constanza Liz
Vivo
República Dominicana
14. Mejor canción marimba
No.
Artista
Canción
País
1
Marimba El Valle
Amigos de la marimba
Guatemala
2
Marimba El Valle
Pentagrama de Hormigo
Guatemala
3
Héctor Mario Sánchez Ft Mario Sánchez
Virgen de Concepción Chiquirichapa
Guatemala
4
Checha y su India Maya
Al ritmo del corazón
Guatemala
5
Edgar Caal
Oda Al Q'eqchi'
Guatemala
15. Mejor canción merengue
No.
Artista
Canción
País
1
Chatella
Nada Contigo
Colombia
2
Los Coleguitas
Los Tipos
Venezuela
3
Steffany Constanza
El cigarrillo
República Dominicana
4
Sebas Garreta
La radio
España
5
Doble Sentido & Hancer
Yo no estoy Pa' eso - Versión Merengue
Panamá
6
Witeko
Llegó diciembre
Guatemala
7
Grupo La Tripulación
Que día es hoy
Guatemala
8
Capitán Eléctrico
No vale na
Guatemala
16. Mejor canción metal
No.
Artista
Canción
País
1
Age Of Insanity
Carry On
Guatemala
2
Time's Forgotten
Alight
Costa Rica
3
Gazel Ft Carlos Escobedo & Jorge Berceo
Quiero despertar
Costa Rica
4
Kaizan
Netvor
México
5
Sintagma
Con malas intenciones
Costa Rica
6
Hijos de maíz
K´Aak´(Fuego)
Guatemala
17. Mejor canción académica
No.
Artista
Canción
País
1
Rafael Serrallet y La Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
Petite Valse
España
2
Mauricio Trabanino
The Trickster
Guatemala
3
Raniero Palm
Hope Orchestrated
Venezuela
4
Marco Navarro
Esperanza
Costa Rica
18. Mejor canción pop agrupación
No.
Artista
Canción
País
1
Teniente
Huracán
Guatemala
2
Glass Collective
A mi manera
Guatemala
3
Sofá Kids
Amor real
Costa Rica
4
El Tambor de La Tribu
Contigo me siento en el mar
Guatemala
5
Sunday Funday
Amor prohibido
Guatemala
19. Mejor canción pop femenino
No.
Artista
Canción
País
1
Analu Dada, Ana Sofi W
Io Feliz 🙂
El Salvador
2
Seytha
Autosabotaje
España
3
Storino
Capitulo 5: "El Duelo"
Colombia
4
Fátima Pinto
Un personaje
Costa Rica
5
Ines
En visto
Guatemala
6
Camila Orantes
Tonta
Guatemala
7
Elaine Haro
Te equivocaste
México
8
Maleh
Platónico
Venezuela
9
Suzette
Miami Glow
Estados Unidos
10
Salito
Gym Crush
Chile
20. Mejor canción pop masculino
No.
Artista
Canción
País
1
Kei
Otra cosa
Costa Rica
2
Cesared
Corazón de piedra
Venezuela
3
Bastian
Insane
Perú
4
Fer Villanueva
Solo en Miami
Guatemala
5
Mannée
Todo lo que no se ve
Guatemala
6
Gall Miguez
Barrio Chino
Argentina
7
Balka
Estrella
Guatemala
8
Voelin
Linda La Vida
Guatemala
21. Mejor canción R&B o soul
No.
Artista
Canción
País
1
Chia Casanova
Corto Circuito
Honduras
2
Kei
Mala
Costa Rica
3
Leyva Bebe, Dj Coco Música
Gioconda
Colombia
4
Joss Ajanel
Esa Girl
Guatemala
5
Diana Valens
Espiral descendente
El Salvador
6
Ken Keiter
Te puedo cuidar
Costa Rica
7
Priscilla Castro
Lento
México
22. Mejor canción reggae
No.
Artista
Canción
País
1
Jahazielband Ft Jah Love
Tu amor
Venezuela
2
Na'ik Madera
Cuéntale tus penas al Lago
Guatemala
3
Sergio Jaén Feat Chako Aco
Loca y sin prisa
Costa Rica
4
Género Supremo
Loco por ti
El Salvador
5
Mr. Ganjahman
Listos Pa’ el momento
Guatemala
23. Mejor canción reguetón
No.
Artista
Canción
País
1
Aiona Santana
Se nota
Venezuela
2
Less Sajori
Mareaditos
El Salvador
3
Los Rabanes, Lenox & Charlee Way
La Maskara
Panamá
4
Tayl G
TRA
Guatemala
5
Pipo Zach
Hacerte mía
Guatemala
6
Jay Music & Ol Palma
Mi modelo
Guatemala
7
Nardelly Featuring B1xolofi
EO
Guatemala
8
Asmed
Perrito a poca luz
Colombia
9
Sagel Lumshi / Jriz
Otra luna
España
10
7 Muekas & Weedmacker
Volando
Guatemala
24. Mejor canción regional
No.
Artista
Canción
País
1
Javier Garistú y Potro
Ve y publícalo
Guatemala
2
Anashely
Antes de ti
México
3
Mariachi Colonial
Recordando mi puerto
Costa Rica
4
Armando Infante
Desvelado
Costa Rica
5
Amy Pantaleón
La Tequilera
Guatemala
6
Juanita Botero
Alma Ranchera
Colombia
7
Pepe López Band
No me quiero acostumbrar
Estados Unidos
25. Mejor canción rock
No.
Artista
Canción
País
1
El Tambor de La Tribu
Bésame Y Despídete
Guatemala
2
Bohemia Suburbana
Pinta la pared
Guatemala
3
Viernes Verde
No queda nada
Guatemala
4
Gazel Ft Carlos Escobedo Ft Jorge Berceo
Quiero despertar
Costa Rica
5
Alter
Todo estaba bien
México
6
Legión
Aviones de papel
Guatemala
7
Kristal
Panic Attack
Colombia
8
Punto&Coma
Todo
Guatemala
9
Lulu Caramel
Sex, Drugs And Rock & Roll
Costa Rica
26. Mejor canción salsa
No.
Artista
Canción
País
1
Alejandro Rincón Y La Saloma
Ni modo
Colombia
2
Tania Matus
Mango
México
3
Jonathan Samuel
Vas a llorar por mí
Costa Rica
4
João José & Tony Succar
Universo Paralelo
Estados Unidos
5
Ina Peralta
Que me digan loca
Estados Unidos
6
Luna Llena Salsa Band
Dos mundos
Colombia
7
Niah
Cupido
Costa Rica
8
Los Cumbiamberos 502 de Roberto Rodríguez
Hermanos de sangre
Guatemala
9
Lucía Jirau
No debo, pero quiero
Puerto Rico
27. Mejor canción trap
No.
Artista
Canción
País
1
Weedmacker, Shottaz, Zonedoutrecords
Anormales
Guatemala
2
Dyzak
Invictus
Estados Unidos
3
ElRayo
Te entiendo
Guatemala
4
Less Sajori
Con Hielo X Favor
El Salvador
5
Hz Bltran, Øwen
Sdf
El Salvador
6
Knne
Cobarde
España
7
Dalionbeats, Hellboy, Maeluh, Ronin, Wity Ma
I Don't Care
Honduras
8
Balka
Atmósfera
Guatemala
28. Mejor canción urbana
No.
Artista
Canción
País
1
Frank Awad
Mil X Hora
El Salvador
2
Aiona Santana
Se Nota
Venezuela
3
Los Flamingo
Tsunami
Guatemala
4
Sunday Funday
Amor Prohibido
Guatemala
5
Danny Paos
Hey
Colombia
6
Kei Ft. Luisa Rey & Blazz Music
Encadenado
Colombia
7
Liced Daniela
Bésame Lento
Colombia
8
Lmentos
Tequila
Guatemala
9
Fer Villanueva
Mi nena
Estados Unidos
10
Perreokid
Na Na Na
Guatemala
29. Mejor videoclip
No.
Artista
Canción
País
1
Bohema Suburbana
Pinta la pared
Guatemala
2
Clara Olóndriz
Corona de rey
España
3
Voelin
Linda la vida
Guatemala
4
Los Rabanes Ft. Jowell
Hashtag
Panamá
5
Sunday Funday
Amor Prohibido
Guatemala
6
Maury Ft. Toledo
Ya me verán
Costa Rica
7
Jay Music Ft. Isa Santizo
Una oportunidad
Guatemala
8
Ana Virginia
Disfraces
Guatemala
9
Paps
Vete, vuelve
Colombia
10
Elaine Haro
Te equivocaste
México
11
Javier Garistú Ft. Potro
Ve y publícalo
Guatemala
12
Suzette
Miami Glow
Estados Unidos
ESCRITO POR:
Keneth Cruz
Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.