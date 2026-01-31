Premios Grammy 2026: nominados, claves para seguir la gala, dónde verla y a qué hora

La Academia de la Grabación celebrará este domingo la 68ª edición de los premios Grammy, con el rapero Kendrick Lamar liderando las nominaciones con nueve de ellas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny aspira a seis estatuillas.

Estas son las claves para seguir la gala, que se celebrará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Bad Bunny, en busca del premio mayor rumbo al Super Bowl

Aunque no es un novato en estas instancias, Benito Ocasio Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, buscará con su álbum ‘Debí tirar más fotos’ alcanzar el hito que se le escapó con ‘Un verano sin ti’ en 2023 y convertirse en el primer artista en imponerse en la categoría de álbum del año, la más importante de la noche.

El tema ‘DtMF’, por su parte, podría hacer historia al convertirse en la primera canción en español en ganar en la categoría de grabación del año, y en la segunda interpretación en un idioma distinto al inglés en lograrlo desde ‘Nel blu, dipinto di blu (Volare)’, en 1959.

De alzarse además con grabación, canción y álbum del año, Bad Bunny se sumaría a la lista de los ocho artistas que han logrado ese triplete en la historia de los Grammy, en un momento de máxima exposición internacional marcado por los eventos y actuaciones que rodean la semana del Super Bowl.

Bab Bunny en un concierto de su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). EFE/ STR

Kendrick Lamar, a un paso de desbancar a Jay-Z y hacer historia

El rapero californiano Kendrick Lamar tiene todo a su favor para hacer historia esta gala. De ganar en al menos cuatro categorías de las nueve a las que está nominado podría romper el récord de Jay-Z y convertirse en el rapero más premiado de todos los tiempos en los Grammy: hasta el momento Jay-Z ha ganado 25 Grammys mientras que Lamar tiene en su poder 22 Grammys.

El autor de ‘Not Like Us’, que solo puede aspirar a ocho estatuillas al competir consigo mismo en la categoría de mejor interpretación de rap, también podría igualar el récord de Michael Jackson y Santana como los artistas con más premios Grammy ganados en una sola noche. Jackson logró ocho galardones en 1984 y Santana repitió la hazaña en el año 2000.

El regreso de Justin Bieber a los Grammy

Justin Bieber protagonizará uno de los regresos más comentados de esta edición. Tras cuatro años de ausencia en la gala, el cantante canadiense volverá a subirse al escenario de los Grammy, donde podría interpretar temas de su álbum ‘Swag’, que suma cuatro nominaciones, entre ellas a álbum del año.

Lady Gaga y Sabrina Carpenter también actuarán este domingo por segundo año consecutivo. Gaga aspira a siete gramófonos dorados, mientras que Carpenter opta a seis galardones. Otras actuaciones incluyen a Bruno Mars o Pharrell Williams.

Olivia Dean y la lucha femenina por mantener mejor nuevo artista

La cantante de soul y pop Olivia Dean se perfila como la gran favorita para extender la racha de solistas mujeres en la categoría de mejor artista nuevo, un reconocimiento que desde 2018 ha recaído en intérpretes femeninas, con Chappell Roan como la ganadora más reciente.

El galardón es el reconocimiento definitivo que consolida la identidad pública de un intérprete ante la industria global, y también lo disputan Lola Young, Adison Rae, la banda puertorriqueña The Marías, Katseye, sombr, Leon Thomas y Alex Warren.

Homenajes a Ozzy Osborne y Roberta Flack

Reba McEntire, Lauryn Hill y Post Malone serán quienes lideren el segmento de la gala dedicado a los artistas fallecidos durante el último año, entre los que destacan la estrella de metal Ozzy Osborne, la compositora y pianista estadounidense de soul y R&B Roberta Flack o el cantautor D’Angelo.

Hill actuará en honor a D’Angelo y Flack, mientras que Malone, Slash, Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt lo harán para Osbourne.

Nominados a los premios Grammy

Mejor grabación del año

Bad Bunny — Debí tirar más fotos

Sabrina Carpenter — Manchild

Doechii — Anxiety

Billie Eilish — Wildflower

Lady Gaga — Abracadabra

Kendrick Lamar con SZA — Luther

Chappell Roan — The Subway

Bruno Mars con Rosé — apt.

Mejor álbum del año

Bad Bunny — Debí tirar más fotos

Justin Bieber — Swag

Sabrina Carpenter — Man’s Best Friend

Clipse, Pusha T & Malice — Let God Sort Them Out

Lady Gaga — Mayhem

Kendrick Lamar — GNX

Leon Thomas — MUTT

Tyler, the Creator — CHROMAKOPIA

Canción del año

“Abracadabra” — Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt; escrita por Lady Gaga

“Anxiety” — Jaylah Hickmon; escrita por Doechii

“APT.” — Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter; escrita por Rosé y Bruno Mars

“DtMF” — Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres; escrita por Bad Bunny

“Golden De KPop Demon Hunters” — EJAE & Mark Sonnenblick; escrita por HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami

“Luther” — Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington; escrita por Kendrick Lamar y SZA

“Manchild” — Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter; escrita por Sabrina Carpenter

“Wildflower” — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell; escrita por Billie Eilish

Mejor artista nuevo

The Marias

Addison Rae

Sombr

Olivia Dean

Katseye

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del año, no clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Soundwave

Compositor del año, no clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Pop

Mejor interpretación pop en solitario

Justin Bieber — “Dasies”

Lola Young — “Messy”

Chappell Roan — “The Subway”

Sabrina Carpenter — “Manchild”

Lady Gaga — “Disease”

Mejor actuación pop de dúo o grupo

Cynthia Erivo y Ariana Grande — “Defying Gravity”

Huntr/x — “Golden”

Katseye — “Gabriela”

Rosé y Bruno Mars — “apt.”

SZA con Kendrick Lamar — “30 for 30”

Mejor álbum pop vocal

Justin Bieber — Swag

Sabrina Carpenter — Man’s Best Friend

Miley Cyrus — Something Beautiful

Lady Gaga — Mayhem

Teddy Swims — I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Electro / Dance

Mejor grabación electro/dance

Disclosure & Anderson .Paak — “No Cap”

Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax — “Victory Lap”

Kaytranada — “Space Invader”

Skrillex — “Voltage”

Tame Impala — “End of Summer”

Mejor grabación dance/pop

Lady Gaga — “Abracadabra”

PinkPantheress — “Illegal”

Selena Gomez & Benny Blanco — “Bluest Flame”

Tate McRae — “Just Keep Watching” (de F1®: la película)

Zara Larsson — “Midnight Sun”

Mejor álbum electro/dance

FKA twigs — Eusexua

Fred Again — Ten Days

PinkPantheress — Fancy That

Rüfüs Du Sol — Inhale / Exhale

La Voz de la Mujer — La Voz de la Mujer <3

Rock

Mejor actuación de rock

Amyl and the Sniffers — “U Should Not Be Doing That”

Hayley Williams ­— “Mirtazapine”

Linkin Park — “The Emptiness Machine”

Turnstile — “Never Enough”

Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello con Adam Wakeman & II — “Changes (Live from Villa Park / Back to the Beginning)”

Mejor performance de metal

Dream Theater — “Night Terror”

Ghost — “Lachryma”

Sleep Token — “Emergence”

Spiritbox — “Soft Spine”

Turnstile — “Birds”

Mejor canción rock

Hayley Williams — “Glum”

Nine Inch Nails — “As Alive as You Need Me to Be”

Sleep Token — “Caramel”

Turnstile — “Never Enough”

Yungblud — “Zombie”

Mejor álbum de rock

Deftones — Private Music

Haim — I Quit

Linkin Park — From Zero

Turnstile — Never Enough

Yungblud — Idols

Dónde y a qué hora ver la gala

El comediante estadounidense Trevor Noah será el presentador de los Grammy 2026 que se transmitirán en vivo por CBS Television Network, y en vivo y bajo demanda en la plataforma de contenido en línea Paramount+ a las 17.00 hora local.

Los suscriptores del plan Paramount+ Premium tendrán acceso tanto a la señal en vivo de su filial local como a la opción bajo demanda. En cambio, los usuarios del plan Essential solo podrán ver la premiación en demanda, al día siguiente.

Además, para una experiencia inmersiva, el sitio live.GRAMMY.com ofrecerá acceso multicámara tras bambalinas mediante un pase digital. También estará disponible en TNT y HBO Max.

Horas antes de la transmisión principal, la ceremonia de estreno se llevará a cabo en el Peacock Theater, también en Los Ángeles. Esta tendrá lugar a las 14.30 hora de Guatemala y se transmitirá por live.GRAMMY.com y el canal de YouTube de la Academia de la Grabación.

En esta ceremonia se entregan la mayoría de las estatuillas. Incluirá un número de apertura, actuaciones y presentadores.

Este año, la premiación incorpora dos nuevas categorías: Mejor Álbum Country Tradicional y Mejor Portada de Álbum.

*Con información de Ingrid Reyes