Premios Óscar 2023: “Mamá, tengo un Óscar. (…)”, el emotivo mensaje de Ke Huy Quan tras ganar en la categoría de mejor actor de reparto

La película cuenta la historia de una pareja de origen chino que se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos.

Desafortunadamente, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso, relata la sinopsis oficial.

Ke Huy Quan suma este premio a la lista que ha recibido durante este año entre los que se encuentran un Globo de Oro, los premios SAG Awards y los Critics Choice Awards, por mencionar algunas.

"Mom, I just won an Oscar!" Ke Huy Quan sobs as he accepts the #Oscar for Best Supporting Actor. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/92QIp3PRmS

— Variety (@Variety) March 13, 2023