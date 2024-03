A las 16 horas está programado que comience la transmisión oficial de la noche más esperada del cine. La 96 edición de los Premios Óscar se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles, EE. UU.

La jornada de la Academia de Hollywood incluye la presentación de opiniones de críticos del cine mundial, el paso por la alfombra roja de las estrellas y entrevistas con varios de los nominados.

Según reveló la Academia de Hollywood en la lista de presentadores estarán Ariana Grande, la estrella de Barbie Ryan Gosling y el reputado director Steven Spielberg son algunas de las celebridades. También contempla a actores como Emily Blunt (Oppenheimer), Cynthia Erivo (Harriet), America Ferrera (Barbie), Sally Field (Forrest Gump), Ben Kingsley (Gandhi) o Tim Robbins (The Shawshank Redemption).

Bad Bunny también formará parte del elenco que presidirá la gala y entregará alguno de los premios o presentará puntualmente algún segmento.

16.30 | Nada de rosa para celebrar a Barbie

Billie Eilish llega a la premiación en un atuendo en su estilo original y muy lejos del rosa que ha caracterizado a la película de Barbie. Está nominada junto a y Finneas O'Connell por What Was I Made For? para Mejor canción original.

Será que ela leva seu segundo Oscar para casa hoje? Billie Elish indicada a Melhor Canção Original pelo tema de Barbie no Oscar. #Oscars pic.twitter.com/8uboNHEIDu — Vi Nos Filmes (@FilmesVi) March 10, 2024

Lupita Amondi Nyong'o recibe una buena crítica por su vestido. Lo tenía listo para el 2020, pero debido a la pandemia no lo utilizó y espero una ocasión especial

16.10 | Emma Stone llega a la gala

Nominada como mejor actriz se presenta en la alfombra roja. Lleva un diamante de 30 quilates.

También hizo su aparición Enzo Vogrincic quien dio vio a Numa Turcatti en la Sociedad de la nieve.

Vanessa Hudgens también ha sorprendido y en la entrada a la gala lució su embarazo. La actriz de High School Musical tiene actualmente 35 años.

OMG VANESSA HUDGENS IS PREGNANT pic.twitter.com/kuTfKusv10 — 2000s (@PopCulture2000s) March 10, 2024

16.00 | Celebridades desfilan por la alfombra roja

Uno de los mejores vestidos Colman Domingo, nominado por #Rustin. Viste un traje Luis Vuitton.

Colman Domingo, nominado por #Rustin. Si no la habéis visto, no pasa nada. Los académicos tampoco lo han hecho. #Oscars #Oscars2024 pic.twitter.com/zh0qAA0BSl — Premios Oscar (@PremiosOscar) March 10, 2024

