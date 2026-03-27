Premios Óscar cambian de sede: la Academia de Hollywood dejará el Dolby Theatre desde la edición 101

Los Premios de la Academia de Hollywood han dado una nueva sorpresa a los amantes del cine al anunciar que se trasladarán de su icónica sede, el Dolby Theatre, en Los Ángeles, California, a un nuevo recinto que será su hogar por al menos una década.

El anuncio fue hecho por la Academia de Hollywood, que emitió un comunicado en el que señala que, a partir de su edición 101, cambiará de sede, coincidiendo con el cambio de cadena para transmitir sus galas, anunciado en diciembre del 2025.

El cambio se hará efectivo en el 2029, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lleve el máximo evento del cine al Teatro Peacock de L.A. Live, luego de celebrarse desde el 2002 en el Dolby Theatre.

Por medio de un comunicado, anunció la alianza plurianual entre la Academia de Hollywood y AEG, lo que permitirá realizar esta celebración en un espacio de 23 acres (4 millones de pies cuadrados), en el centro de Los Ángeles.

Según la Academia, AEG será la encargada de realizar mejoras integrales en el teatro, entre ellas la modernización del escenario, los sistemas de sonido e iluminación, los vestíbulos, las instalaciones tras bambalinas y otras áreas esenciales para la producción.

Asimismo, el recinto albergará actividades de la alfombra roja en su plaza de L.A. Live. Además, este espacio incluirá la transmisión por YouTube a partir del 2029.

«Estamos encantados de asociarnos con una potencia mundial como AEG. Su trayectoria en la construcción y operación de espacios para espectáculos en vivo tecnológicamente avanzados es inigualable», concordaron los directivos de la Academia.

Según comentó el director de ingresos de AEG, ellos formarán parte de la reinvención de la imagen y la atmósfera de la Academia de Hollywood en los próximos años.

“Juntos, crearemos un entorno que celebre la creatividad, honre la excelencia y brinde una experiencia inolvidable a los cinéfilos de todo el mundo”, agregó.

Mientras tanto, los Óscar destacan que la ceremonia continuará celebrándose en el Dolby Theatre hasta cumplir sus cien años, en el 2028.