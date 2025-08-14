Prensa Libre celebra a lo grande: únase al “Desafío de Aniversario” con juegos y sorpresas

En el marco de la celebración del 74 aniversario, Prensa Libre invita a sus suscriptores a formar parte del Desafío de Aniversario, una dinámica especial pensada para premiar la fidelidad de nuestros suscriptores.

Del 18 al 24 de agosto, en la edición impresa de Prensa Libre, los lectores encontrarán una serie de juegos que pondrán a prueba su ingenio y conocimiento de Prensa Libre.

Quienes completen sus juegos correctamente tendrán la oportunidad de ganar un mes adicional de su suscripción, como agradecimiento por su fidelidad y compañía a lo largo de más de siete décadas de historia periodística.

Este aniversario no solo es una fecha para celebrar, sino también para reconocer el compromiso de quienes día a día confían en el periodismo independiente y responsable de Prensa Libre.

¿Cómo participar?

La mecánica es sencilla, cada suscriptor deberá seguir los siguientes pasos

Buscar en Prensa Libre los juegos.

Resolver los juegos de manera correcta.

Escanear el código QR incluido en el juego, adjuntando los datos solicitados y una fotografía del juego.

Premios:

Se brindará un mes adicional de su suscripción que tiene vigente con Prensa Libre.

Fechas importantes:

Inicio de la promoción: 16 de agosto

Finalización: 24 de agosto

18 de agosto: Juego 1 Conozca a los fundadores

20 de agosto: Juego 2 Trivia histórica de Prensa Libre

22 de agosto: Juego 3 Ordene la frase

24 de agosto: Juego 4 Busca palabras

Condiciones de participación

Promoción válida únicamente solo para suscriptores que cuenten con una suscripción vigente, impresa, impresa+ digital, digital.

Promoción válida únicamente para el territorio de Guatemala para mayores de edad con documento de identificación (DPI o pasaporte)

Para participar es requisito adquirir y utilizar la edición impresa de Prensa Libre y registrar los datos completos en cada participación, con fotografía del juego completo correcto.

Cada suscriptor solo podrá ganar un mes adicional en un contrato activo de suscripción de Prensa Libre.

Los suscriptores ganadores serán contactados únicamente por medios oficiales de Prensa Libre.

Cualquier situación no prevista con los suscriptores ganadores será resuelta por los encargados de la promoción.

El premio no es canjeable por otro premio, no se pueden ceder.

La promoción solo es válida en el mes de agosto 2025.

¿Tiene dudas?

Puede comunicarse al teléfono 1716, o bien escribir al WhatsApp 2421-3920.

Desafío de Prensa Libre es una promoción que premia la fidelidad de nuestros suscriptores.