Salud y Familia

Hagamos Equipo Rosa con Prensa Libre y TecniScan ¡Yo me cuido, yo me informo, yo apoyo!

Prensa Libre en alianza con TecniScan, lanzan la promoción Hagamos Equipo Rosa una iniciativa dirigida las mujeres que son lectoras y suscriptoras, quienes podrán participar para ganar 3 chequeos en TecniScan y 10 gift cards de belleza al completar el póster informativo con cuatro piezas coleccionables publicada en páginas de Prensa Libre.

La promoción se desarrollará del 11 al 25 de agosto y tiene como objetivo premiar la fidelidad de quienes adquieren o reciben Prensa Libre impreso.

¿Cómo pueden participar?

Durante este período, se publicará una pieza de coleccionable con información de valor sobre el cáncer de mama, en las páginas interiores del diario. Las lectoras deberán:

Buscar en Prensa Libre la promoción

Completar el póster coleccionable.

Escanear el código QR incluido en la publicación, adjuntando los datos solicitados.

Al completar las cuatro piezas del póster y registrarlas en el QR sus datos, estarán participando para ser una de las 13 ganadoras.

Premios:

· 3 chequeos en TecniScan valorados en Q1,917.00 c/u

· 10 gift cards canjeables en salón de belleza valoradas en Q260.00 c/u

Fechas importantes

· Inicio de la promoción: 11 de agosto

· Finalización: 25 de agosto

· 11 de agosto: pieza 1

· 13 de agosto: pieza 2

· 18 de agosto: pieza 3

· 25 de agosto: pieza 4

Condiciones de participación

· Promoción válida únicamente para el territorio de Guatemala para mayores de edad con documento de identificación (DPI o pasaporte)

· Para participar es requisito adquirir y utilizar la edición impresa de Prensa Libre y registrar los datos completos en cada participación.

· El ganador deberá presentarse en la ciudad capital para recibir su premio.

· Cada participante solo podrá ganar una vez.

· Los nombres de los ganadores serán publicados con un nombre y un apellido, los ganadores aceptan el uso de su imagen durante la documentación de la entrega del premio con fotos, videos, audios y publicaciones en Prensa Libre y Guatevisión.

· Los ganadores serán contactados únicamente por medios oficiales de Prensa Libre.

· Cualquier situación no prevista con los ganadores será resuelta por los encargados de la promoción.

· Los premios no son canjeables por otros premios, no se pueden ceder.

¿Tiene dudas?

Puede comunicarse al teléfono 1716, o bien escribir al WhatsApp 2421-3920.

Hagamos Equipo Rosa es una promoción que une entretenimiento, constancia y gran recompensa.

¡Yo me uno, yo me cuido, yo me informo!