Primer viernes de Cuaresma del 2026: rutas alternas en la Ciudad de Guatemala por procesiones de Santa Catalina y Santísima Trinidad, barrio El Gallito

El recorrido de los cortejos procesionales en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala podría afectar la movilidad en algunos sectores este viernes 20 de febrero.

Las actividades religiosas se desarrollarán en las zonas 1 y 3, lo que podría complicar la circulación en el Centro Histórico. Asimismo, la celebración en la Plaza de la Constitución por el Día Nacional de la Marimba influirá en la movilidad en áreas cercanas al Palacio Nacional de la Cultura.

Para este viernes está programado el recorrido del Cortejo Procesional de Solemne Viacrucis, Parroquia Santísima Trinidad, barrio El Gallito, y de la Procesión Penitencial Viernes después de Ceniza, Rectoría Santa Catalina.

El tránsito podría incrementarse después de las 18 horas, cuando inicia el primer cortejo. Por su parte, Amílcar Montejo, vocero de Emetra, destacó: “A partir de las 19 horas, la procesión de la Rectoría Santa Catalina abarca el tramo de la tercera a la primera avenida y de la quinta a la tercera calle de la zona 1, por lo que Tránsito implementará un operativo para la regulación vehicular”.

Montejo agregó que quienes no participen en la actividad pueden utilizar rutas alternas como:

Avenida Elena, hacia el Parque Colón

Tramos de la 15, 14 y 16 calles

Áreas cercanas a la primera calle de la zona 1 y primera calle de la zona 2

Asimismo, este día se llevará a cabo el Cortejo Procesional de Solemne Viacrucis, Parroquia Santísima Trinidad, barrio El Gallito, en la zona 3, el cual saldrá de la 5 avenida y 14 calle, zona 3, lo que podría complicar el tránsito vehicular.

Entre las rutas alternas para transitar hacia sectores fuera de la Ciudad de Guatemala figuran:

Avenida Elena

Bulevar La Asunción

Centro Cívico

Calle Martí

Periférico

Cortejo Procesional de Solemne Viacrucis

Ubicación: 5 avenida y 14 calle, zona 3

Salida: 18 horas

Entrada: 21 horas

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Procesión Penitencial Viernes después de Ceniza, Rectoría Santa Catalina

Ubicación: 4 avenida y 5 calle, zona 1

Salida: 19 horas

Entrada: 22 horas

(Foto: Municipalidad de Guatemala)